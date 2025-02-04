ابو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:30 صباحاً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين ٣/٢/٢٠٢٥ وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف ، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام ان الوزير السوداني اطلع السيد الامين العام على اخر تطورات الوضع الميداني في السودان وذلك في ضوء التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية مؤكداً على التفاف الشعب السوداني حول الجيش.

و في هذا الاطار، قدم الوزير السوداني الشكر للسيد الامين العام على دعم الجامعة للدولة السودانية في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد.

بدوره اعرب ابو الغيط عن ارتياحه لاستعادة الجيش السوداني السيطرة على عدد من مدن ولاية الجزيرة، واكد الأمين العام على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الازمة في السودان وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شؤونها، و اطلاق حوار وطني سوداني شامل على أرضية وحدة البلاد وتكامل ترابها الوطني.