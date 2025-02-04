اقلاع الطائرة الاغاثية الـ 18 ضمن الجسر الجوي الكويتى الى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:31 صباحاً - أقلعت، اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الـ18 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 36 طنا من المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم بيت الزكاة الكويتي والتنسيق مع وزارات الخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال مراقب المشاريع وهيئات الخارجية في بيت الزكاة الكويتي عايد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع إن مساعي الكويت مستمرة بدعم الأشقاء السوريين وتمويلهم بأهم الاحتياجات الأساسية اللازمة تنفيذا للتوجيهات السامية وتسهيل الجهات الرسمية الكويتية.

وأوضح المطيري أن تركيز (بيت الزكاة) على إرسال المواد الغذائية في هذا الوقت الراهن يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى جانب الادارة العامة للمخابز في دمشق التي بينت أن مقدار الصرف اليومي للمحافظات السورية يقدر نحو 5 آلاف طن من الطحين لافتا إلى أن الأمن الغذائي يعد من الأساسيات التي تحفظ استقرار الأشقاء هناك.

وأكد سعي (بيت الزكاة) إلى إرسال المزيد من المساعدات المتنوعة لا سيما أن باب التبرعات مفتوح أمام أهل الخير من قاطني البلاد الذين أسهموا منذ انطلاق الرحلة الأولى بدعم الاشقاء السوريين موضحا أنه من المرتقب إقلاع رحلة أخرى لبيت الزكاة الكويتي يوم الأحد المقبل محملة بـ40 طنا من المساعدات الإغاثية.

وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لتسهيل إيصال المساعدات والتنسيق مع الجهات المعنية في سوريا مؤكدا أنه بفضل التوجيهات السامية تواصل دولة الكويت مسيرة عطائها الانساني في عون ومساعدة المحتاجين أينما كانوا.

يذكر ان هذه الرحلة تعد الثانية لبيت الزكاة الكويتي بمجموع مساعدات غذائية تقدر بنحو 76 طنا ليصل إجمالي المساعدات الإغاثية المتنوعة ضمن الجسر الجوي الكويتي حتى اليوم 525 طنا بمشاركة عدة جهات رسمية وخيرية كويتية.