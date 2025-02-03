انطلاق المؤتمر السنوى للتنمية البشرية الأربعاء المقبل بحضور نخبة من الشخصيات العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 04:35 مساءً - ينطلق الأربعاء المقبل المؤتمر السنوى للتنمية البشرية وإعداد القادة والمدربين العرب تحت رعاية الدكتورعادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية ورئيس المركز القومى للتدريب ومقدم برنامج صناع الريادة على قناة الشمس الفضائية

يناقش المؤتمر العلمى موضوع مهم جدا وهو العلاقة بين الصحة النفسية والاستقرار الأسرى.

يحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة فى المجتمع أبرزهم الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر والدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والإعلامى محمد هشام والدكتور حسام موافى والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما يحضر أيضا فى المؤتمر الدكتور حسام عقل رئيس ملتقى السرد العربى واليوتيوبر محمد عبدالقادر ومنشد الشارقة محمود هلال والنابغة الزهراء لائق