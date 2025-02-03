امير الكويت يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - الامير أكد أهمية دعم الفرص الاستثمارية والاقتصادية وضرورة خلق بيئة تنافسية تعزز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الأجنبية وتنويع القاعدة الإنتاجية الهادفة إلى نقل المعرفة وتوطينها

شدد على أهمية استقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال البشري الكويتي للإسهام في دفع عجلة التنمية

فينك أكد أهمية تعزيز التعاون مع الكويت والعمل على دعم أهداف رؤية الكويت 2035

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صباح اليوم، وبحضور ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد أكد أمير الكويت على أهمية دعم الفرص الاستثمارية والاقتصادية وضرورة خلق بيئة اقتصادية تنافسية تعزز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الاجنبية وتنويع القاعدة الإنتاجية والتنموية الهادفة إلى نقل المعرفة وتوطينها واستقطاب رؤوس الاموال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال البشري الكويتي لخلق فرص عمل للشباب للإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد.

ومن جهته أكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك على أهمية تعزيز التعاون مع دولة الكويت والعمل على دعم أهداف رؤية الكويت 2035.

حضر المقابلة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.