10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية إلى سوريا ضمن حملة «الكويت بجانبكم»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 10:28 صباحاً - أقلعت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الـ17 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم)، بتنظيم جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع الدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت منطلقة من كونها مركزا للعمل الإنساني وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية عبر تسخير الجهات الرسمية جهودها للوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين.

وقال المغامس إن الجمعية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لمعرفة نوعية المساعدات وتوفيرها لا سيما الغذائية والدوائية والايوائية مبينا حجم الاحتياجات الملحة لها مع غياب البنية التحتية وعدم الاستقرار.

وأضاف أن الجمعية على إطلاع مستمر للأوضاع الإنسانية السورية للوقوف على آخر مستجدات الاحتياجات وسبل توزيعها للتخفيف من الظروف الإنسانية هناك مشددا على أنها والجمعيات الخيرية الكويتية تعمل عبر الجسر الجوي لتقديم العون والمساعدة لسد الاحتياجات العاجلة في القطاعات الإغاثية المتنوعة وعلى رأسها الغذاء والدواء والإيواء.

وأعرب المغامس عن شكره لوزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع على تقديم التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات لمستحقيها عبر الجسر الجوي الكويتي وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة من تنسيق وتسهيل لنقل المساعدات دعما للمساعي الانسانية الكويتية في إغاثة الشعوب المحتاجة أينما كانت.