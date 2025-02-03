مقررة أممية: ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ”إجرامية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 08:34 صباحاً - وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المُقررة الأممية المعنية بفلسطين، الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بـ"الإجرامية"، مُحذرة من أنَّ نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها إسرائيل الفلسطينيين.

ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها بمنصة "إكس"، أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب.

وكتبت ألبانيز: "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس غزة فحسب".

ولفتت إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر 2024.

وأضافت أنَّ نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها إسرائيل الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريًا لتقرير المصير اليهودي.

واختتمت المقررة الأممية المعنية بفلسطين قائلة: "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك".

ومنذ 21 يناير الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها؛ أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيًا، حتى صباح الأحد، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، التي استشهد فيها 3 فلسطينيين.