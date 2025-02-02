الصحة الفلسطينية: 25 ألف مُصاباً ومريضاً بحاجة للإجلاء الطبي من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 07:32 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال أخرج 27 مستشفى و82 مركزاً صحياً عن الخدمة خلال الحرب.

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وأضاف :"نحتاج إلى إدخال الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية إلى مستشفيات القطاع لا سيما بعد أن دمرها جيش الاحتلال".

وتابع في تصريحاتٍ لشبكة القاهرة الإخبارية، :"25 ألف مصاب ومريض في القطاع بحاجة إلى الإجلاء الطبي لتلقي العلاج".

شهد القطاع الطبي في غزة تدميرًا واسعًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مما أدى إلى تدمير العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، وزيادة الضغط على النظام الصحي المتعثر بالفعل. بعد كل حرب، تأتي الجهود الإنسانية لإعادة ترميم القطاع الطبي، حيث تتضافر جهود المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر، بالتعاون مع السلطات الفلسطينية والحكومة المصرية لتقديم المساعدات العاجلة.

تتمثل أبرز هذه الجهود في إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت، وتجديد المعدات الطبية التي فقدت أو دمرت، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأوكسجين. كما تم إرسال فرق طبية ومتطوعين لتقديم الرعاية الصحية الطارئة للجرحى، مع تخصيص حملات لتوفير الأدوية الأساسية التي شهدت نقصًا حادًا. من جهة أخرى، تسعى مصر إلى دعم غزة في إعادة تأهيل مستشفياتها، حيث أرسلت فرقًا هندسية وطبية للمساهمة في عمليات الإصلاح وتقديم الرعاية الصحية.

إلى جانب ذلك، قامت السلطات الفلسطينية بإطلاق برامج تدريبية للعاملين في القطاع الطبي لرفع كفاءتهم في التعامل مع الإصابات الحربية والمعقدة. ومع استمرار المعاناة في غزة، تظل جهود ترميم القطاع الطبي خطوة حيوية نحو تحسين الأوضاع الصحية في غزة وضمان تقديم الرعاية اللازمة للمتضررين من الحرب.