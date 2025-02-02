غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي - الإماراتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 02:33 مساءً - في حدث يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ويدعم مسيرة العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تنطلق غدا الاثنين فعاليات الأسبوع الكويتي - الإماراتي الذي يشكل منصة مثالية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين بالإضافة إلى إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.

كما يمثل الأسبوع الكويتي - الإماراتي الذي تنطلق فعالياته في دبي برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حدثا بارزا لاستكشاف الفرص الواعدة وتبادل الرؤى والأفكار لتطوير التعاون الثنائي في إطار مسيرة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتتمتع الكويت والإمارات بعلاقات اقتصادية قوية تعود إلى عدة عقود وتشمل مجالات عدة مثل التجارة والاستثمار والطاقة في وقت بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين أكثر من 4ر12 مليار دولار في عام 2023 بنمو 4 في المئة مقارنة بالعام 2022.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية مستحوذة على 22 في المئة من الصادرات الكويتية إلى العالم وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.

وعلى الجانب الآخر تأتي الكويت في المرتبة ال12 لأهم شركاء الإمارات التجاريين خلال 2023 والثالثة خليجيا بعد السعودية وسلطنة عمان وفي المرتبة ال9 في الصادرات الإماراتية غير النفطية.