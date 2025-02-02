ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على جنين إلى 25 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المسن وليد محمد علي لحلوح "73 عامًا"، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، إن طواقمها نقلت شهيدًا من مدخل مخيم جنين، وجرى نقله الى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بارتفاع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال قبل 13 يومًا إلى 25 شهيدًا.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزاته العسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، من حاجز الجلمة العسكري، فيما تتواصل عمليات الهدم في عدة حارات من مخيم جنين.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان عمارة الصفا على إخلاء منازلهم وحولتها لثكن عسكرية.

يذكر أن نحو 100 منزل تم هدمها بشكل كامل في مخيم جنين، كما تعاني مستشفيات المدينة شحًا شديدًا في المياه، بعد استهداف الاحتلال خطوط المياه وتدميرها، إذ يعاني قرابة 35%؜ من سكان المدينة من عدم وصول المياه إليهم.