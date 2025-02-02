بحضور امير الكويت.. قصر بيان يحتفل بمراسم رفع العلم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 11:28 صباحاً - بحضور أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، احتفل في قصر بيان صباح اليوم بمراسم رفع العلم.

وشهد الحفل ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء و الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد وصل موكب الأمير إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية (21) طلقة ترحيبية به حيث كان في استقباله منتسبو الجيش والشرطة والحرس الوطني، ثم قام برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني.