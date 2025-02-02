36 طنا من المواد الغذائية والإيوائية ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 10:28 صباحاً - أقلعت اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ16 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ36 طنا من المواد الغذائية والايوائية للفئات الأكثر احتياجا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم الجمعية الكويتية للإغاثة ومشاركة عدد من الجمعيات الكويتية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية.

وقال رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية جمال النوري لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع إن الجمعية تواصل تقديم دعمها الإغاثي لا سيما مجال الغذاء والايواء لما له من تأثير كبير على استقرار المجتمع السوري سعيا لسد الطلب المتزايد على أبرز الأساسيات للأسر هناك.

وأكد النوري سعي الجمعية بالتعاون مع شركائها في عمل الخير ومنهم الهيئة الخيرية العالمية وجمعيات إحياء التراث ونماء الخيرية والنجاة الخيرية والنوري الخيرية والعون المباشر وإعانة المرضى والرحمة العالمية إلى تلمس متطلبات الشارع السوري بالتعاون والتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومتابعة إجراءات إيصال المساعدات وتسليمها إلى المستفيدين منها.

وأعرب عن شكره للجهات الرسمية لتعاونها في تسهيل وصول المساعدات الإغاثية المتنوعة بدءا من تحميلها ونقلها وصولا إلى تسليمها للجهات المختصة في سوريا، مشددا على أنها تترجم التوجيهات السامية الرامية لمساعدة الاشقاء السوريين في ظل الوضع الراهن هناك.

ومن جهته أكد مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور العبدالغفور أن تسخير الجهات الرسمية الكويتية لجهودها تنفيذا للتوجيهات السامية لإيصال المساعدات الاغاثية المتنوعة إلى سوريا يمثل امتدادا للعطاء الانساني للبلاد وترجمة التآخي بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه قال مدير إدارة العمليات والتنسيق الميداني في (نماء الخيرية) خالد الشامري إن الجسر الجوي يأتي تعبيرا من دولة الكويت تجاه البلد الشقيق في ظل الظروف الراهنة هناك، مؤكدا أن البلاد تتصدر المشهد الانساني أينما احتاجت الدول الشقيقة والصديقة التدخل العاجل.