استشهاد طفل فلسطينى وإصابة مواطنين اثنين فى قصف إسرائيلى على جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 08:33 مساءً - استشهد طفل فلسطينى وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحى الشرقى من مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمها نقلت شهيدا (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف فى الحى الشرقى من مدينة جنين.



وأشارت "وفا" إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدى فى الحى الشرقى من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد طفل لم تعرف هويته بعد، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الأسرى المحررين ضمن الدفعة الرابعة من اتفاقية وقف إطلاق النار، واعتدوا على صحفى بالضرب فى مدينة الخليل.



ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير المحرر عماد أبو رموز فى منطقة الحرس بمدينة الخليل، تزامنا مع الإفراج عنه، ومنزل الأسير المحرر صدقى الزرو، فيما هددت عائلات الأسرى بإعادة اعتقال أبنائهم، وطالبتهم بعدم رفع الرايات والشعارات" .

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى على الصحفى مصعب شاور أثناء تغطيته مداهمة منزل عائلة أبو رموز، مما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على إثرها لمستشفى عالية الحكومي، كما اقتحمت ساحة مستشفى الأهلى بمدينة الخليل، وتمركزت على مداخله، قبل أن تنسحب دون اندلاع مواجهات.



وفى بيت لحم، أصيب راعى أغنام واعتقل اثنان آخران، مساء اليوم، خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى على بلدة نحالين غرب بيت لحم.