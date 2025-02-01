شؤون الأسرى: بعض الأسرى المفرج عنهم أمضوا أكثر من 25 عاما بسجون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 07:32 مساءً - أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، أن عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة تمت في بث حي ومباشر، وكان من المفترض أن تبدأ إسرائيل فورًا بتحريك الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين.

وقال فارس - في تصريحات خاصة لراديو النيل - إن هناك تأخيرًا إسرائيليًا مفتعلًا لا معنى له في تحريك تلك الحافلات، رغم التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاق، مشيرا إلى أن عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم عبر ثلاث نقاط: الأولى في الضفة الغربية عند معبر بيتونيا في رام الله، والثانية إلى قطاع غزة، والثالثة عبر القاهرة.

وأضاف فارس أن التسليم سيجري خلال ساعات النهار، مؤكدًا أن بعض الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم قضوا أكثر من 25 عامًا داخل سجون الاحتلال.

ورغم تنفيذ الصفقة، أشار فارس إلى أن هناك أسرى لم يتم إطلاق سراحهم بعد، حيث كان الاتفاق يشمل الإفراج عن 110 أسرى محكوم عليهم بالمؤبد دفعة واحدة، بالإضافة إلى ألف فلسطيني تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق دفعة واحدة، بل على مراحل، بعد دمجه بصفقة إطلاق سراح تسعة إسرائيليين صنفهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمصابين حرب.

واختتم فارس تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه لضمان الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون تأخير أو تلاعب.