الجزائر تختتم فترة توليها رئاسة مجلس الأمن الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 07:32 مساءً - اختتمت الجزائر فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير 2025 وسط إشادة واسعة من الدول الأعضاء، وذلك بفضل إدارتها الناجحة والمبادرات المتنوعة التي قدمتها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام أعضاء مجلس الأمن خلال اختتام أعمال الجلسة أن الفترة الماضية كانت حافلة بالأعمال .

وأشار إلى أن الكلمات التي وجهها أعضاء المجلس للجزائر تدل على أن برنامج المجلس لم يكن خاليًا من الأنشطة الهامة وهي عبارات تدل على أن برنامج أشغال مجلس الأمن لم يكن شاغرا.

وختم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع بالقول ، أتمنى رئاسة ناجحة للصين وكما هائلا من الصبر الجميل وحظا سعيدا.