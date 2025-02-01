ثلاث حافلات تقل المحررين الفلسطينيين تصل إلى خان يونس بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 06:31 مساءً - وصلت إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، ثلاث حافلات تقل أسرى ومعتقلين فلسطينيين أفرجت إسرائيل عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت صحفيون لوكالات دولية.

وكان في استقبال الأسرى المحررين مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا حول الحافلات أثناء اقترابها من المستشفى الأوروبي في المدينة، وكانوا يرتدون ملابس السجن الرمادية.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة مغادرة 50 مريضا عبر معبر رفح إلى مصر بعد إعادة فتح المعبر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتم عرض لقطات لأول دفعة من 50 نازحاً و53 مرافقاً، بينهم طفل يعاني من مرض مناعي، وهم يعبرون الحدود إلى مصر لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مصرية سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الفلسطيني تقترب من بوابة معبر رفح الحدودي، وتم إخراج عدد من الأطفال على النقالات ونقلهم إلى سيارات الإسعاف على الجانب المصري.