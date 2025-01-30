مكتب إعلام الأسرى: الإفراج عن الأسرى الفلسطينين في الساعة الـ5 بالتوقيت المحلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 06:31 مساءً - أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينين في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لفلسطين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بعد تدخل الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تقرر البدء في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عند الساعة الخامسة مساء.

وجاء هذا بعد ما أفادت به وسائل إعلامية إسرائيلية بأن ‏المستوى السياسي في البلاد قرر تجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك بسب مشاهد عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في خان يونس.

وفي وقت سابق اليوم الخميس نقلت تل أبيب رسائل تهديد وغضب للوسطاء القطريين والمصريين بسبب مشاهد إطلاق سراح الأسيرين أربيل يهود وغادي موزس من خان يونس.

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو وصور من قرب منزل زعيم حركة "حماس" السابق يحيى السنوار في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث أقيمت مراسم تسليم الأسرى (إسرائيليين إثنين و5 تايلانديين).