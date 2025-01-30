الملك سلمان وولي عهده يهنئان الشرع بمناسبة تنصيبه رئيسا لسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 06:31 مساءً - هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في برقيتين منفصلتين، أحمد الشرع بمناسبة تنصيبه رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية.

وجاء في برقية الملك سلمان إلى الشرع: "يسرنا أن نعرب لفخامتكم عن تهنئتنا بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، ونتمنى لفخامتكم التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، متمنين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".

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من جهته، قال الأمير محمد بن سلمان في برقية التهنئة للرئيس الشرع: "بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الشعب السوري الشقيق إلى تحقيق آماله وطموحاته، مع تمنياتنا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق مزيدا من التقدم والرقي".

وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، قالت مراسلة RT إنه تم تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية بشكل رسمي.