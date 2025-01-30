إصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين واقتحامات غربي رام الله



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 06:31 مساءً - أفادت مراسلتنا باقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيتونيا وقرية كفر نعمة غربي رام الله بالضفة الغربية، تزامنا مع قصف على مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا يبلغ من العمر 40 أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل المخيم، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وأشارت وكالة أنباء "وفا" بأن "الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم العاشر على التوالي مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات، وللبنية التحتية".

وفي سياق متصل بالاحداث في الضفة الغربية اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيتونيا وقرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن القوات اقتحمت بيتونيا بالتزامن مع قرب الإفراج عن المعتقلين من معتقل "عوفر" العسكري في الدفعة الثالثة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة، دون أن يبلغ عن وقوع مواجهات أو اعتقالات.