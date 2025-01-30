الشيباني: بحثنا مع الجانب القطري إطارا شاملا لإعادة الإعمار في البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 06:31 مساءً - أعلنت دمشق أن الجانبين السوري والقطري بحثا خلال زيارة الأمير تميم بن حمد إطارا شاملا لإعادة الإعمار في سوريا.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي: "نرحب بزيارة سمو أمير قطر والوفد المرافق له إلى سوريا.. ناقشنا في اجتماعات اليوم مع الجانب القطري إطارا شاملا لإعادة الإعمار".

وتابع قائلا: "نتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر.. قطر كانت حليفا ثابتا لشعبنا على مدى الأعوام الـ 14 الماضية".

وأكد أن "إعادة بناء سوريا تتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل"

من جانبه قال وزير الدولة بالخارجية القطرية إن الأمير تميم بن حمد تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مجالات عدة

وشدد الوزير القطري على أن الدوحة تثمن "إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة".

ولفت إلى مساعي قطر لتطوير العلاقات مع سوريا والتي "تقف (الدوحة) قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية".

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة دمشق، اليوم الخميس في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط حكم بشارالأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية.