وزير خارجية العراق يؤكد رفض بلاده لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 06:31 مساءً - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين أجرى، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، حيث بحثا تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار حسين إلى أن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام.

من جانبه، أعرب مصطفى عن تقديره العميق لمواقف العراق الداعمة لفلسطين، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.