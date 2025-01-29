وزير الخارجية الكويتى: مجلس التعاون أثبت طوال مسيرته قدرته على الصمود والتكيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:28 مساءً - أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة والعالم قائلا إن «رئاسة دولة الكويت للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التكامل الخليجي ورسم رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية».

وأضاف الوزير اليحيا في كلمة له خلال (الاجتماع الأول من الدورة الـ28 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي انطلق اليوم بدولة الكويت ويستمر حتى الغد أن هذا الاجتماع يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول الخليج ويعكس التزام الدول الأعضاء بالعمل المشترك لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي أثبت طوال مسيرته الخيرة قدرته على الصمود والتكيف أمام هذه التحديات لافتا إلى أن الهيئة الاستشارية تعد ركنا أساسيا في دعم رافد اتخاذ القرار داخل مجلس التعاون.

ونقل الوزير اليحيا تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح مشيدا بدعم سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لمهام الهيئة الاستشارية الذي يجسد الرعاية السامية المستمرة التي تحظى بها الهيئة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة الاستشارية في دورتها الـ27 الدكتور محمد السادة على جهوده التي أثمرت نتائجا بناءة مؤكدا الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في تقديم دراسات معمقة وتوصيات استراتيجية تدعم مسيرة التكامل الخليجي.