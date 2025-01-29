ولي عهد الكويت: تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق طموحات دول «التعاون» وشعوبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:28 مساءً - قام ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد، ظهر اليوم، بزيارة مقر إقامة الاجتماع الأول من الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ورئيس الهيئة الاستشارية للدورة الثامنة والعشرين ناصر الروضان ونائب رئيس الهيئة الاستشارية للدورة الثامنة والعشرين الدكتور محمد بن صالح السادة.

ونقل تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى أعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع المقام بدولة الكويت.

كما أكد ولي العهد ضرورة تدعيم الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق طموحات دول المجلس وشعوبها للوصول إلى النهضة المنشودة على كافة الأصعدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.