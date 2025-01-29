الكويت: «عبدالله السالم» و«كينغز» البريطانية توقعان اتفاقية لإنشاء كلية الطب والعلوم الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:28 مساءً - وقعت جامعة عبدالله السالم اليوم الأربعاء اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية (كينغز) الجامعية - لندن الرائدة في التعليم الطبي لإنشاء (كلية الطب والعلوم الصحية) في الجامعة.

وقالت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الدكتورة موضي الحمود في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المرسومة لبدء تشغيل الكلية في العام الجامعي 2026-2027 كمؤسسة متميزة تقدم تعليما أكاديميا ذو جودة عالية تساهم في تنمية القطاع الصحي في دولة الكويت.

وأضافت أن «إطلاق كلية الطب والعلوم الصحية يعد خطوة نوعية في مسيرة جامعة عبدالله السالم تعكس التزامنا بتقديم تعليم مبتكر عالي الجودة يرسي معايير متطورة للتعليم الطبي والبحث العلمي وتعد الجيل القادم من القادة في مجال الرعاية الصحية بالشراكة مع كلية (كينغز)».

وأشارت الحمود إلى أن هذه الشراكة تمثل استمرارا لجهود الجامعة في تعزيز مكانتها الأكاديمية وتوسيع مساهمتها في التنمية الوطنية، لافتة إلى الدور الحيوي للشركة الوطنية لخدمات التعليم والتدريب التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وهي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار كمكتب مدير مشروع يضمن تنفيذ الشراكة على مستوى عال من الجودة وتسهيل وتسريع إنجاز مراحل هذه الاتفاقية وإنجاحها.

وأوضحت أنه في إطار هذا التعاون ستعمل كلية (كينغز) بالشراكة مع جامعة عبدالله السالم على تصميم برنامج بكالوريوس مبتكر في برنامج دكتور في الطب (ام دي) بالإضافة إلى برامج دراسات عليا متخصصة في العلوم الطبية الحيوية.

وذكرت الحمود أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات الصحية الملحة في دولة الكويت مع التركيز على تعزيز الرعاية الوقائية ودمج أحدث الابتكارات في التكنولوجيا الصحية، مشيرة إلى أن التعاون بين الجامعتين يعكس التزام جامعة عبدالله السالم بإعداد كوادر طبية متميزة قادرة على تلبية متطلبات القطاع الصحي المحلي والمساهمة في التقدم العلمي عالميا.

وتعد الاتفاقية الموقعة أخيرا بين جامعة عبدالله السالم ووزارة الصحة لإنشاء (كلية الطب والعلوم الصحية) للعام الأكاديمي 2026-2027 بعدا مكملا للاتفاقية بين الجامعتين لتوفر مكونات وعناصر التعليم الطبي المتميز من خلال تهيئة البيئة العملية والعلمية المتميزة لتدريب طلبة الطب والعلوم الصحية سريريا والتعاون في مجال الأبحاث في الطب والعلوم الصحية فيما بين الجامعة ووزارة الصحة وكلية (كينغز) الجامعية-لندن.