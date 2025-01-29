الطائرة الـ15 من الجسر الجوي الكويتي تحمل 40 طنا من المساعدات إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:28 مساءً - أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ15 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية ممثلة بالطحين للفئات الأكثر احتياجا في سورية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من بيت الزكاة الكويتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد المدير العام لبيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع أنه تنفيذا للتوجيهات السامية تواصل الجهات الرسمية في البلاد جهودها من أجل إرسال المزيد من المساعدات الإغاثية المتنوعة لدعم ومساعدة الاشقاء في سورية حتى استقرار الأوضاع هناك.

وقال العازمي إن المساعدات تأتي في ظل الاحتياجات الملحة للأسر للأساسيات من غذاء ودواء ومستلزمات ايوائية وشتوية، لافتا إلى أن مادة الطحين من أهم المواد الحالية التي تحتاجها الأسر وتعتمد عليها بشكل أساسي إذ تم اختيارها بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وشدد على مواصلة (بيت الزكاة) إرسال المزيد من المساعدات المتنوعة، متوقعا أن تخصص القوة الجوية الكويتية بقاعدة (عبدالله المبارك) الجوية لهم طائرة يوم الاربعاء المقبل تحمل المزيد من المساعدات.

من جهته قال نائب المدير العام لبيت الزكاة للموارد والإعلام بالإنابة عادل الجري في تصريح مماثل إن (بيت الزكاة) خصص نحو 100 ألف دينار كويتي كمرحلة أولى للرحلات الاغاثية والذي أتى بتبرع المحسنين من أهل الكويت لدعم ومساعدة الأشقاء.

وأكد أن بيت الزكاة الكويتي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من التدخل على أرض البلد الشقيق من خلال عدة مشاريع تعنى بإعادة الاعمار وبناء البنية التحتية ودعم التعليم وغيرها من المشاريع الحيوية.

بدوره قال مراقب المشاريع وهيئات الخارجية في (بيت الزكاة) عايد المطيري إنهم تلمسوا الحاجة الملحة للطحين لا سيما اعتماد الاسر السورية علية كعنصر أساسي يدخل في الكثير من الأصناف الغذائية بطلب من الهلال الأحمر السوري.

وبين المطيري أن المواد الاساسية من غذاء ودواء ومستلزمات الايواء تعد من أولوليات الشحنات المقبلة لـ(بيت الزكاة) بعد التنسق والتعاون مع الجهات الرسمية داخل وخارج البلاد.