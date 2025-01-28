الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير أحد أشكال التطهير العرقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:31 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه.

ورحبت الخارجية في بيان صادر عنها بمواقف الدول الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.

وحثت فلسطين الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددًا رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلًا بشعًا من أشكال التطهير العرقي، التي تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.

وشددت على أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين؛ تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.