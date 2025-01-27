السعودية.. انطلاق مناورات تمرين ”رماح النصر 2025” بمشاركة 15 دولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - انطلقت اليوم مناورات تمرين "رماح النصر 2025" في مركز الحرب الجوي، في الظهران، شرق السعودية بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وقوات من 15 دولة.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ العمليات التكتيكية المشتركة والمختلطة.

وقال قائد التمرين السعودي اللواء الطيار الركن محمد بن علي العمري في تصريحات له أن تمرين "رماح النصر 2025" يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ، وتوحيد وتعزيز مفهوم العمل المشترك، وتنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة، إضافةً إلى الارتقاء بالعمل المشترك على المستوى التكتيكي.



وأضاف أن القوات المشاركة ستنفذ عمليات تكتيكية مشتركة ومختلطة، تحاكي التهديدات الحالية والناشئة وتوحد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.



وأكد قائد التمرين اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين "رماح النصر 2025"، التي تشمل أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، و 15 دولة منها 8 دول بقوات فعلية من البحرين، واليونان، وفرنسا، وقطر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، بينما تشارك أستراليا، ومصر، وإيطاليا، والأردن، والمغرب، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا بصفة مراقب.