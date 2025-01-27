القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 03:31 مساءً - قدم القنصل العام لدولة الكويت في مدينة (جدة) السعودية يوسف التنيب اليوم الإثنين أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمين العام للمنظمة حسين طه.

وأكد التنيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تقديم أوراق اعتماده إيمان دولة الكويت بأهمية العمل الإسلامي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي سواء كانت سياسية أو اقتصادية او إنسانية معربا عن فخره واعتزازه بتمثيل دولة الكويت في هذه المنظمة العريقة.

وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي ودعم القضايا العادلة للأمة الإسلامية والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم العالم الإسلامي وتعزز التعاون المشترك بين الدول الاعضاء.

بدوره أشاد الأمين العام للمنظمة حسين طه بدور دولة الكويت الفاعل في دعم قضايا المنظمة ومبادراتها معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر مع الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة العالم الإسلامي.