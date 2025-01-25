رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل وزير الخارجية الكويتى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 01:34 مساءً - استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا بمعية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في العاصمة بيروت اليوم الجمعة.وتم خلال اللقاء تأكيد دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجمهورية اللبنانية الشقيقة والخطوات الإصلاحية التي يتخذها لبنان نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.وتأتي هذه الزيارة في إطار تكليف دول مجلس التعاون لدولة الكويت (دولة الرئاسة) والأمين العام لمجلس التعاون بناء على مخرجات الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري الذي عقد في الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 لمناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا ولبنان.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الوزير اليحيا بمعية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في العاصمة بيروت اليوم الجمعة.وتم خلال اللقاء التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون بمواقفه الثابتة تجاه ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه واحترام استقلاله وسيادته مع رفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

واجتمع اليحيا وبمعية البديوي مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب في العاصمة بيروت اليوم الجمعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجمهورية اللبنانية وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبحث التطورات في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، اليحيا بمعية البديوي في العاصمة بيروت.

واستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليحيا بمعية البديوي في العاصمة بيروت اليوم الجمعة.