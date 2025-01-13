تونس.. القضاء ينظر في ملفات شبهات فساد مالي بحق صهر الرئيس الأسبق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 05:36 مساءً - مثل عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، الاثنين، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته بثلاث قضايا جنائية.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن القضايا الجنائية جميعها تتعلق بشبهات فساد مالي.

وذكر المصدر ذاته أن إحدى القضايا تتعلق بصفقة عمومية لها علاقة بشبكة النقل الحديدي السريع.

وأشارت "موزاييك" إلى أن هيئة الدائرة المتعهدة بالقضايا الثلاث استنطقت عماد الطرابلسي بخصوص ما هو منسوب إليه من تهم، ثم فُسح المجال أمام مرافعات المحامين.

ووفق المصدر نفسه قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز ملفات القضايا المرفوعة ضد الطرابلسي للتصريح بالحكم لاحقا.