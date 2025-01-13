وزير الدفاع الكويتى يبحث مع سفيري فلسطين واليمن ومسؤولة أممية تعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 02:25 مساءً - بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع سفيري فلسطين واليمن وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد - كل على حدة - سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف استقبل في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الاثنين - كل على حدة - سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب وسفير جمهورية اليمن لدى البلاد علي بن سفاع وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة في دولة الكويت غادة الطاهر.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.