الصحة الفلسطينية: لا وجود لفيروسات خطيرة وانتشار الإنفلونزا الموسمية طبيعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 06:32 مساءً - نفت وزارة الصحة الفلسطينية انتشار فيروسات خطيرة في فلسطين، مؤكدة أنه من خلال برامجها تم رصد حالات فيروس الإنفلونزا الموسمية وغيرها.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن تزايدا طبيعيا لنشاط فيروس الإنفلونزا الموسمية حدث خلال الشهر الماضي، حيث تقوم طواقم الوزارة بالرصد بهدف متابعة الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية وتعزيز التدابير الوقائية لمكافحة انتشارها.

وأوضحت أن أقسام الطب الوقائي في مديريات الصحة تعمل على أخذ العينات وفحصها في مختبرات الوزارة لجميع الفيروسات حسب بروتوكولاتها المعتمدة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من انتشار فيروس "HMPV"، علما بأن هذا الفيروس تم تشخيصه منذ عام 2001 بشكل دوري، وأن مختبرات الوزارة لديها الجاهزية لعمل هذا الفحص.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها المصدر الوحيد والمسؤول عن نشر الأخبار المتعلقة بكل ما يتعلق بالصحة العامة.