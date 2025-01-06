وزير خارجية الإمارات: ندعم استقلال سوريا وتطلعات شعبها للأمن والاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 06:32 مساءً - أكد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان موقف بلاده الثابت المتمثل في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وقال بن زايد في لقاء مع وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني: "نؤكد دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وندعم تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار".

ووصل الوزير الشيباني اليوم إلى الإمارات قادما من دولة قطر على رأس وفد يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن زيارة الوفد السوري إلى الإمارات تهدف لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة للوفد السوري تشمل 3 دول عربية تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي وتشمل دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".