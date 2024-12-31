بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 14.03 نقطة بنسبة بلغت 0.19 في المئة، ليبلغ مستوى 7362.54 نقطة.

وتم تداول 267 مليون سهم، عبر 14208 صفقات نقدية، بقيمة 65.4 مليون دينار كويتي (نحو 200 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 33.03 نقطة، بنسبة بلغت 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 6907.25 نقطة، من خلال تداول 146.5 مليون سهم، عبر 7881 صفقة نقدية، بقيمة 24.5 مليون دينار (نحو 74.7 مليون دولار).

في المقابل انخفض مؤشر السوق الأول بـ 27.17 نقطة، بنسبة بلغت 0.35 في المئة، ليبلغ مستوى 7838.76 نقطة، من خلال تداول 120.5 مليون سهم، عبر 6327 صفقة بقيمة 40.9 مليون دينار (نحو 124.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 1.14 نقطة، بنسبة بلغت 0.02 في المئة، ليبلغ مستوى 6806.66 نقطة، من خلال تداول 93 مليون سهم، عبر 4957 صفقة نقدية بقيمة 16.6مليون دينار (نحو 50.6 مليون دولار).