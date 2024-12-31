مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وكانت قد أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وممارساتهم الاستفزازية التصعيدية التي تنتهك حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، محملةً قوات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية هذه الانتهاكات التي تتم بحماية من شرطتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات والخروقات للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً إسرائيل بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة هذه الممارسات والانتهاكات، التي تتم بتشجيعٍ من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية.