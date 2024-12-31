الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون وعرقلنا هجوما أمريكيا على اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهداف عدة مناطق استراتيجية في إسرائيل، من بينها مطار بن جوريون وإحدى محطات الكهرباء.

وقال المُتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن "عناصر الحوثي نفذوا عمليتين عسكريتين، استهدفوا فيهما مطار بن جوريون ومحطة كهرباء".

وأكد "سريع" أن استهداف مطار بن جوريون في يافا المُحتلة تم بصاروخ باليستي فرط صوتي، فيما تم استهداف محطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي.

وذكر "سريع" أن العمليتين تزامنتا مع أخرى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، لافتًا إلى أن العملية نفذت بعدد كبير من المسيّرات والصواريخ أثناء تحضير القوات الأمريكية لهجوم جوي كبير على بلاده.

كما أكد أن العملية البحرية حققت أهدافها وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على اليمن.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، جلسة بشأن الهجمات الحوثية على إسرائيل، وطالب فيها الأطراف كافة بوقف الضربات على تل أبيب، والكف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر.