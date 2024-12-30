قصف إسرائيلي يستهدف فلسطينيين في جباليا شمالي غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بأن 4 أشخاص استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، وفاة 4 أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليصل عدد الشهداء إلى 5 خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن الأسرى الشهداء هم: محمد رشيد عكه (44 عامًا)، سمير محمود الكحلوت (52 عامًا)، زهير عمر الشريف (58 عامًا)، ومحمد أنور لبد (57 عامًا).

ووفقا لوكالة الأنباء “وفا” الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء بين الأسرى في سجون الاحتلال إلى 54 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا في الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وأكد البيان أن ما يحدث بحق الاسرى هو جزء من حرب الإبادة، بهدف تنفيذ المزيد من الإعدامات والاغتيالات.