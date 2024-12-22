العراق.. افتتاح مطار الموصل الدولي يونيو المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 يونيو المقبل.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيانٍ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى متابعة ميدانية لسير الأعمال الجارية في مطار الموصل الدولي، وذلك خلال زيارته إلى محافظة نينوى، التي وصل إليها صباح اليوم"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

واطلع رئيس الوزراء، بحسب البيان، على الأعمال الخاصة بإنشاء مدرج المطار وصالاته المتعددة، التي تبلغ نسبة الإنجاز الحالية فيها أكثر من 80%، كما استمع إلى المسؤولين في الشركة المنفذة، ووجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض عملهم.

ووجّه السوداني، بأن "يكون افتتاح المطار يوم 10 يونيو المقبل، الذي يوافق ذكرى احتلال الموصل، ليكون رسالة تحدٍّ بوجه الإرهاب".

ويعدّ مطار الموصل أحد أهمّ المطارات في العراق بعد مطاري بغداد والبصرة، وطالته يد الإرهاب وتمّ تدميره بشكل ممنهج وبنسبة 100%، واعترضت المشروع العديد من المشكلات الفنية والإدارية، تم تجاوزها بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وكانت نسبة الإنجاز في المشروع، الذي يقع ضمن مشروعات تنمية الأقاليم، خلال شهر مارس الماضي لا تتجاوز 30%، وتقدم العمل خلال الثمانية أشهر الماضية، ليصل إلى أكثر من 80%، وتم تطبيق جميع الشروط المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني وشركة الملاحة الجوية.