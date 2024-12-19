الدولار قرب أعلى مستوى في عامين

الدولار قرب أعلى مستوى في عاميناقترب الدولار اليوم الخميس، من أعلى مستوى له في عامين بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية استقر مقابل ست عملات أخرى، عند 108.15، ليقترب من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله أمس ببلوغه 108.27.

وتراجع الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ليستقر عند 0.90215 مقابل الدولار، في حين انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات مسجلًا 1.44655 مقابل الدولار.

ودفعت تصريحات رئيس البنك جيروم باول وفريقه المتعاملين بالتراجع عن توقعات تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل، إلى صعود الدولار، ودفع عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم.

من جهته أفاد نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي لدى مونيكس أوروبا، أن القرار يمثل بداية توقف طويل من جانب لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (بالمركزي الأمريكي).. متوقعًا أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025.