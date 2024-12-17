استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وسط ترقب حثيث لتوقعات البنك بشأن مسار أسعار الفائدة في 2025.
وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا إلى 2653.43 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2671.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.47 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.7% إلى 929.05 دولار. ونزل البلاديوم 0.3% إلى 944.59 دولار.
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