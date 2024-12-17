تدشين ملتقى ”شبابنا ريادي” بمحافظة ظفار بسلطنة عمان برعاية اتحادين المبدعين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - تنطلق يوم غدٍ الأربعاء فعاليات ملتقى "شبابنا ريادي" الأول بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تحت رعاية الشيخ طارق بن سالم بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة جامعة ظفار، وكل من اتحاد المبدعين العرب واتحاد الاعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.

ويأتي الملتقى بتنظيم من مبادرة شبابنا ريادي وبالشراكة الاستراتيجية مع المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، تأكيدًا على أهمية دعم الشباب العُماني وتوجيهه نحو ريادة الأعمال والابتكار بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.

تضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية والكلمات الرسمية التي تتناول أبرز المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتسهيل بيئة الأعمال الريادية، إضافة إلى التشريعات الاقتصادية الداعمة والابتكار كأداة لاستدامة المشاريع.

ويُلقي الكلمة الافتتاحية عمار سعيد فاضل، رئيس مبادرة "شبابنا ريادي"، يستعرض خلالها أهداف الملتقى ودوره في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال. كما تُلقي وزارة العمل الكلمة الرئيسية، ممثلة في أ. ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام العمل بمحافظة ظفار، التي تُبرز جهود الوزارة في دعم برامج التمكين الاقتصادي للشباب.

وتشمل فقرات الملتقى كلمة رئيسية تقدمها الدكتورة شهرزاد بنت عمر المرهون، رئيسة مركز ريادة الأعمال بجامعة ظفار، والتي ستتناول دور المؤسسات الأكاديمية في تأهيل الشباب وإعدادهم لدخول سوق العمل بمشاريع مبتكرة ومستدامة.

الجلسات الحوارية

يشتمل الملتقى على جلستين حواريتين بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين:

الجلسة الأولى تتناول "التشريعات الممكنة لقطاع ريادة الأعمال"، بمشاركة:

أ. ثامر بن عوض اليافعي، رئيس قسم الشؤون التجارية بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المحامي حسين الكاف، شريك مؤسس بمكتب الكاف والرواس للمحاماة والاستشارات القانونية.

الجلسة الثانية تركز على "الابتكار واستدامة الأعمال الريادية"، بمشاركة:

الدكتور علي بن محاد هبيس، رئيس لجنة سوق العمل بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار.

أ. فيصل بن مسلم رجحيت، المدير المساعد للكلية المهنية بصلالة.

بشار مبخوت مسن، رئيس فريق الابتكار بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان.

يشهد الملتقى إقامة معرض مصاحب يُعرض من خلاله أبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الطلابية والمبادرات الشبابية، حيث يُوفر منصة لتحفيز التعاون وتبادل الأفكار، بما يحقق فرصًا جديدة لدعم وتنمية المشاريع الناشئة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز دور الشباب العُماني في الاقتصاد الوطني من خلال:

تمكين الشباب وتوجيههم نحو ريادة الأعمال كمحرك للتنمية.

تسليط الضوء على التشريعات الاقتصادية الداعمة للمشاريع الريادية.

تشجيع الابتكار والاستدامة في المشاريع الناشئة.

خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة ريادة الأعمال في السلطنة.

يُعد ملتقى "شبابنا ريادي" محطة مهمة لاستعراض التجارب الرائدة وطرح الحلول المبتكرة لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة لهم.