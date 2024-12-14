رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /السبت/ ضرورة قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري، وأهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السودانى تلقى، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة، ولا سيما التطورات الحاصلة فى سوريا.

وأشار السودانى إلى أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل فى شؤونهم الداخلية، مؤكدا ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضى السورية، الذى يعد مهما لأمن المنطقة واستقرارها.



من جانبه، أكد ماكرون التزام بلاده بأمن واستقرار العراق والوقوف إلى جنبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا فى مكافحة الإرهاب، منوها بدور العراق المحورى فى المنطقة.



وتناول اللقاء، تطورات المنطقة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة فى غزة، ووجوب بذل جهود مضاعفة فى سبيل إيقاف معاناة الفلسطينيين، بجانب الحرص على إدامة وقف إطلاق النار فى لبنان.