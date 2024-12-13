الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بدعم من تقارير عن استئناف الصين أكبر مستهلك للذهب مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 2688.29 دولار للأوقية (الأونصة). ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يتجاوز الاثنين بالمائة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2711.30 دولار.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة أمس الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 933.65 دولار. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 969.09 دولار.
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