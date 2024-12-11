نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض فيروس سي عند الأطفال في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

فيروس التهاب الكبد C (HCV) هو نوع من الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد، ويُعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتطور حالات التهاب الكبد الحاد والمزمن،يُعرف فيروس سي بأنه فيروس معدٍ يُسبب التهابات تتراوح في شدتها من حالات خفيفة تستمر لأسابيع إلى حالات أكثر خطورة قد تؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد،تبرز أهمية فيروس سي كقضية صحتية عامة تتطلب جهودًا مستمرة لزيادة الوعي حول طرق انتقاله وطرائق الوقاية والعلاج،

تشير التقارير إلى أن حوالي 58 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بفيروس التهاب الكبد C، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الوعي حول طرق انتقال الفيروس وأهمية الكشف المبكر والعلاج،

أعراض فيروس التهاب الكبد C



تتراوح فترة حضانة الفيروس ما بين أسبوعين إلى ستة أشهر،في الحالات الأولية، لا يعاني حوالي 80% من الأشخاص المصابين من أي أعراض، مما يجعل تشخيص الفيروس أمرًا صعبًا،ومع ذلك، في حالات معينة، قد تظهر مجموعة من الأعراض، تشمل

حمى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة يُشير إلى استجابة الجسم للعدوى. تعب عام شعور مستمر بالإرهاق وانخفاض الطاقة، وهو عرض شائع بين المصابين. فقدان الشهية نقص في الرغبة في تناول الطعام. غثيان وقيء الاضطراب الهضمي يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء. آلام في البطن قد يحدث ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن. بول غامق وبراز شاحب تغيرات في لون البول والبراز قد تكون علامة على وجود مشكلة في الكبد. آلام مفاصل قد يشعر المصاب بألم في المفاصل.

أعراض فيروس التهاب الكبد C عند الأطفال



يمكن أن يؤثر فيروس سي على صحة الأطفال مع تقدمهم في العمر، ومن الأعراض التي قد تظهر على الأطفال عند الإصابة بالفيروس ما يلي

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن. تعب عام وحمى شديدة. تغير لون البراز إلى الشاحب. فقدان الشهية. اليرقان أصفرار الجلد وبياض العينين. غثيان وإسهال. تورم الساق انتفاخ غير طبيعي في الساقين. حكة شديدة في الجلد. آلام في العضلات. تورم الكبد أو الطحال يمكن اكتشافه في الفحوصات السريرية.

حالات تستدعي ة الطبيب



يجب على الأفراد الذين تعرضوا لعوامل خطر معينة، مثل ملامسة الدم الملوث، ة الطبيب على الفور،ومن الضروري توجيه الآباء للعناية الطبية إذا كان الطفل يعاني من

تغير لون البول إلى البني.

آلام شديدة في البطن مستمرة.

اصفرار الجلد والعينين، علامة على اليرقان.

طرق انتقال فيروس سي إلى الأطفال



يمكن أن تنتقل عدوى فيروس سي بطرق متعددة، منها

التعرض للدم الملوث. زراعة الأعضاء من متبرع يحمل الفيروس. غسيل الكلى بواسطة أدوات ملوثة. استخدام أدوات شخصية مثل فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة الملوثة. انتقال العدوى من الأم إلى الطفل خلال الولادة، ولا تُنقل عبر الرضاعة. عدم انتقال العدوى من خلال الملامسة العادية أو الهواء.

أسباب التهاب الكبد لدى الأطفال



توجد عدة أسباب تؤدي إلى التهاب الكبد لدى الأطفال، ومن أبرزها

فيروسات التهاب الكبد A، B، C، D، E. فيروس الهربس الذي يؤثر على خلايا معينة. فيروس إبشتاين-بار، والذي يُسبب مرض كثرة الوحيدات. فيروس الهربس البسيط. فيروس الحماق النطاقي. الفيروسات المعوية مثل فيروس الإيكوي والفيروس الكوكساكي. فيروس الحصبة الألمانية. الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والتهاب الأذن والتهاب اللوزتين.

تشخيص التهاب الكبد لدى الأطفال



يمكن تشخيص التهاب الكبد من خلال إجراء مجموعة من الفحوصات، تشمل

فحص الدم لتحليل إنزيمات الكبد وكشف الأجسام المضادة. التصوير الشعاعي مثل الأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية لفحص الكبد. خزعة من الكبد لتحديد نوع الالتهاب ومسبباته بدقة.

علاج فيروس سي عند الأطفال



يعتمد علاج فيروس سي لدى الأطفال على الأعراض و السريرية،تشمل الإجراءات المتبعة ما يلي

توفير الراحة للطفل. تشجيع تناول الأطعمة الصحية وشرب السوائل. إجراء فحوصات دورية لمتابعة تطور الحالة. الحد من دخول المستشفى في الحالات الأكثر تعقيدًا. زرع الكبد في الحالات المتقدمة من الفشل الكبدي.

مضاعفات فيروس سي



تظهر المضاعفات غالبًا لدى الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد C، ويمكن أن تشمل

التهاب مزمن يزيد من خطر تليف الكبد. فشل وظائف الكبد، مما يضر بالصحة العامة. زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد. تقليل جودة الحياة.

الوقاية من فيروس سي



تتضمن استراتيجيات الوقاية من فيروس سي عدة إجراءات، منها