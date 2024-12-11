نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنى وأجمل 15 مدينة سياحية في الصين في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعتبر الصين واحدة من أكبر الدول في العالم، لا سيما من حيث المساحة الجغرافية والتنوع الثقافي والطبيعي،تمثل المدن السياحية في الصين مزيجًا فريدًا من التاريخ العريق والتراث الغني، إلى جانب التطور العمراني الذي يميزها عن بقية الدول،تحتضن هذه المدن تجارب سياحية فريدة تعكس ثقافة البلد، بالإضافة إلى ذلك، تسهم التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز تجارب الزوار،في هذا المقال، يتم تسليط الضوء على أغنى وأجمل 15 مدينة سياحية في الصين.

1،بكين العاصمة التاريخية والثقافية



تعد بكين، العاصمة والمركز الثقافي للصين، نقطة الالتقاء المثالية بين الحداثة والأصالة،تعتبر بكين من أقدم المدن الصينية، حيث كانت عاصمة للبلاد لأكثر من 800 عام،تحتضن المدينة معالم تاريخية بارزة مثل المدينة المحرمة، وهي أكبر مجمع معماري قديم في العالم، بالإضافة إلى معبد السماء الذي كان مكانًا لإقامة طقوس دينية خلال عهد أسرة مينغ،كما يبرز السور العظيم الذي يمتد على طول المدينة كواحد من عجائب الدنيا السبع.

المعالم البارزة في بكين



المدينة المحرمة.

معبد السماء.

القصر الصيفي.

مقابر مينغ.

السور العظيم.

2،شنغهاي عاصمة المال والاقتصاد



تُعتبر شنغهاي إحدى أكبر الموانئ العالمية والمراكز التجارية في الصين،تعد المدينة مركزًا ماليًا حيويًا، حيث تتضمن مجموعة واسعة من المعالم السياحية التي تمزج بين التاريخ والحداثة،تشمل المعالم الرئيسية في شنغهاي ناطحات السحاب الشاهقة والأسواق التقليدية، بالإضافة إلى الحدائق الخلابة والمباني التاريخية.

المعالم البارزة في شنغهاي



برج لؤلؤة الشرق.

حديقة يوييوان.

متحف شنغهاي.

شارع نانجينغ.

3،شيان عاصمة الصين القديمة



تعتبر شيان مدينة غنية بالتاريخ والتراث، حيث كانت عاصمة الصين القديمة لأكثر من 13 سلالة،تحفل المدينة بالمعالم الأثرية التي تعكس الحضارة الصينية القديمة، مثل جيش تيراكوتا المعروف بـ “العجائب الثامنة في العالم”،كما يُعتبر سور مدينة شيان من بين أفضل الأمثلة على العمارة الدفاعية القديمة.

المعالم البارزة في شيان



جيش تيراكوتا.

معبد وايلد غوس.

متحف قرية بانبو.

سور مدينة شيان.

4،هونغ كونغ المدينة العالمية



تُعتبر هونغ كونغ مدينة فريدة تدمج بين الثقافة الصينية والتأثيرات الغربية،تقع المدينة على الساحل الجنوبي للصين وتُعتبر واحدة من أكبر المراكز المالية العالمية،تشتهر هونغ كونغ بأفقها المعماري المذهل، إلى جانب العديد من مناطق التسوق الفاخرة والمعالم الثقافية.

المعالم البارزة في هونغ كونغ



فيكتوريا بيك.

سوق السيدات.

معبد مان مو.

ديزني لاند هونغ كونغ.

5،جويلين جوهرة الطبيعة



تستقطب مدينة جويلين الزوار باعتبارها “المدينة ذات أجمل مناظر طبيعية في العالم”،تقع في جنوب الصين، وتتميز بتضاريسها الجبلية المدهشة والأنهار الزرقاء الصافية،تُعتبر المدينة وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة، حيث يمكن استكشاف الكهوف الجيرية وجبال الكارست الفريدة.

المعالم البارزة في جويلين



كهف الناي.

نهر لي.

جبل الفيل.

كهوف قويلين الجيرية.

6،لاسا بوابة التبت



تُعتبر لاسا العاصمة الروحية للتبت وواحدة من أهم الوجهات الدينية في الصين،تشكل المدينة نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف المعالم الدينية، مثل قصر بوتالا، المقر السابق للدالاي لاما، ومعبد جوكانغ،تساهم المناظر الطبيعية المحيطة بها في إضفاء إحساس عميق بالسلام والهدوء.

المعالم البارزة في لاسا



قصر بوتالا.

معبد جوكانغ.

دير دريبونغ.

بحيرة نامتسو.

7،تشنغدو مدينة الباندا



تعتبر تشنغدو عاصمة سيتشوان، وهي مدينة تاريخية وغنية ثقافيًا،تمتلئ المدينة بالمعالم السياحية التي تعكس تاريخها العريق، لكنها تشتهر بشكل خاص بكونها موطنًا لحديقة الباندا العملاقة،بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة المأكولات السيتشوانية الحارة واللذيذة.

المعالم البارزة في تشنغدو



محمية الباندا.

قصر تشينغ يان.

شارع جنونغ.

حديقة الشعب.

8،سوتشو مدينة الحدائق والقنوات



تُعد سوتشو واحدة من أقدم المدن في الصين، وتشهر بشبكتها المائية من القنوات والحدائق الكلاسيكية،تأسست المدينة في القرن السادس قبل الميلاد، وتعتبر اليوم وجهة سياحية رئيسية بفضل جمالها الطبيعي وتاريخها الغني، فضلاً عن كونها عاصمة الحرير في الصين.

المعالم البارزة في سوتشو



حديقة الشبكات.

القناة الكبرى.

معبد هانشان.

مصانع الحرير.

9،سانيا الجنة الاستوائية



تقع مدينة سانيا في أقصى جنوب الصين على ساحل بحر الصين الجنوبي، وتُعتبر من أفضل الوجهات السياحية،تتميز بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية، مما يجعلها مثالية للعائلات والأزواج الباحثين عن الاسترخاء،يمكن للزوار ممارسة الرياضات المائية واستكشاف حياة البحر الغنية.

المعالم البارزة في سانيا



شاطئ يالونغ باي.

جزيرة الفينيكس.

حديقة القرود.

الغابات الاستوائية.

10،فنغهوانغ المدينة العتيقة



تُعتبر فنغهوانغ واحدة من أجمل المدن القديمة في الصين، حيث تقع عند سفح الجبال وتحاط بالأنهار،تُعرف المدينة بمنازلها التقليدية المبنية من الخشب والمعابد القديمة،يُعتبر التجول في شوارعها المرصوفة بالحصى تجربة لا تنسى لأي زائر.

المعالم البارزة في فنغهوانغ



نهر توجيانغ.

قلعة هوانغ سي تشياو.

المباني الخشبية التقليدية.

أسواق الفنغهاو الحرفية.

11،هشون الجوهرة المخفية



تقع هشون في منطقة يونان على الحدود مع بورما، وهي مدينة صغيرة تشتهر بجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي،تحتوي المدينة على مجموعة من المنازل الرائعة التي تجمع بين الهندسة المعمارية الصينية والأجنبية، مما يجعلها منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها.

المعالم البارزة في هشون



مكتبة هيشين.

المنازل الصينية الأجنبية.

الحدائق الطبيعية.

12،شيوي الجيب الثقافي



تقع بلدة شيوي في منطقة منغوليا الداخلية، وتتميز بثقافتها المتنوعة وهندستها المعمارية المتأثرة بالثقافة الروسية،تُعتبر البلدة ملاذًا لمحبي الثقافة والمناظر الطبيعية، حيث يمكن للزوار استكشاف المنازل الخشبية الجميلة والأسواق المحلية.

المعالم البارزة في شيوي



البيوت الخشبية الروسية.

الأسواق التقليدية.

الثقافة الروسية الصينية.

13،تونجلي المدينة الشعرية



تقع تونجلي، المدينة الصغيرة في غرب الصين، وتشتهر بجمالها الطبيعي وقنواتها المائية،تحتوي المدينة على مجموعة من الجسور الجميلة التي تعود لقرون ماضية، وتعد مكانًا مثاليًا لعشاق الطبيعة والشعر.

المعالم البارزة في تونجلي



القنوات المائية.

الجسور القديمة.

البحيرات الخمس.

14،دالي جوهرة البحيرة



تقع دالي على ضفاف بحيرة إرهاي، وتُعتبر مدينة جميلة تشتهر بجمالها الطبيعي ومصنوعاتها اليدوية الأصيلة،تحتوي المدينة على مجموعة من المنازل التقليدية والمحلات التجارية التي تبيع الحرف اليدوية والمصنوعات الفنية.

المعالم البارزة في دالي



بحيرة إرهاي.

المنازل التقليدية.

الأسواق الحرفية.

15،تيانجين المدينة الساحلية



تيانجين هي مدينة ساحلية تقع في شمال شرق الصين، وتُعتبر مركزًا للتجارة والصناعة،تتميز المدينة بجمالها الطبيعي وشواطئها الخلابة، فضلاً عن كونها مركزًا رئيسيًا للنقل والخدمات اللوجستية.

المعالم البارزة في تيانجين



الساحل الشمالي الشرقي.

ناطحات السحاب.

حديقة تيانجين.

أسئلة شائعة حول مدن الصين السياحية



1،ما هي أفضل الأوقات لزيارة الصين



أفضل الأوقات لزيارة الصين هي خلال فصلي الربيع والخريف، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة والطقس ملائم للسفر.

2،هل تحتاج إلى تأشيرة لزيارة الصين



نعم، يحتاج معظم الزوار إلى تأشيرة لدخول الصين،يُنصح بالتأكد من المتطلبات الخاصة بدولتك قبل السفر.

3،ما هي أبرز المعالم السياحية في الصين



تشمل المعالم السياحية الرئيسية سور الصين العظيم، المدينة المحرمة في بكين، وجبال قويلين.

4،ما هي العملة المستخدمة في الصين



العملة الرسمية في الصين هي اليوان الصيني (CNY).