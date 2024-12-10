نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل منتزهات جدة للعائلات بالتفصيل في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعتبر مدينة جدة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، حيث تُقدم مزيجًا فريدًا من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة،يتنوع نطاق الترفيه بين أماكن للاستجمام، ومتعة للأطفال، وأيضًا مغامرات عائلية مثيرة،في هذا المقال، سنستعرض أبرز المنتزهات في جدة التي تناسب العائلات، مع توضيح الأنشطة والمرافق المتوفرة في كل منها بشكل تفصيلي.

حديقة الشلال الترفيهية



نظرة عامة



تُعتبر حديقة الشلال الترفيهية من الوجهات الرائجة للعائلات في جدة، حيث تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية.

الأنشطة والميزات



منطقة التزلج على الجليد توفر الحديقة حلبة مخصصة للتزلج، مما يتيح للزوار الاستمتاع بهذا النشاط في أي وقت من السنة.

سفينة الأمازون وهي لعبة مشوقة تجذب الأطفال والمراهقين، وتوفر تجربة مثيرة لأجواء الغابات الاستوائية.

قاعات بولينغ ومسارح تحتوي الحديقة على قاعات بولينغ ومسارح لعرض الأفلام والمسرحيات، مما يضمن تجربة ترفيهية شاملة.

بحيرة ومطاعم يمكن للعائلات الاستمتاع بإطلالات خلابة على البحيرة المحاطة بالمطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات.

الموقع



تقع حديقة الشلال في قلب جدة، مما يسهل الوصول إليها من قبل جميع الزوار.

عطا الله هابي لاند ثيم بارك



نظرة عامة



تُعد عطا الله هابي لاند من أكبر وجهات الترفيه في جدة، وقد أُسست عام 1986، حيث تميزت بمساحتها الواسعة وتنوع الألعاب المتاحة.

الأنشطة والميزات



ألعاب الأطفال تضم المدينة قسمًا مخصصًا للأطفال الصغار، يحتوي على ألعاب تناسب الفئة العمرية من ثلاث إلى سبع سنوات.

الألعاب الكبيرة كما تتضمن المدينة ألعاب للكبار مثل السفينة الدوارة والعجلة العملاقة.

مرافق ترفيهية أخرى تشمل المدينة مركزًا للبولينغ وحلبة للتزلج على الجليد، إلى جانب مضمار لسباق السيارات وألعاب الفيديو.

الموقع



تقع المدينة في منطقة جدة، معروفة بموقعها المثالي للعائلات.

ملاهي تشكي تشيز الإلكترونية



نظرة عامة



تُعد ملاهي تشكي تشيز من الوجهات المفضلة للعائلات التي تبحث عن ترفيه بعيدًا عن حرارة الصيف.

الأنشطة والميزات



ألعاب إلكترونية تحتوي الملاهي على أكثر من 220 لعبة إلكترونية مختلفة، بما في ذلك ألعاب الغطس وركوب الخيل.

منطقة Toddler Zone توفر هذه المنطقة بيئة آمنة ومناسبة للأطفال الصغار.

Studio تضم الملاهي منطقة استوديو توفر بيئة ترفيهية للأطفال.

الموقع



تقع ملاهي تشكي تشيز أمام كورنيش جدة، مما يوفر للزوار إطلالات ساحرة على البحر الأحمر.

رد سي مول



نظرة عامة



يعد رد سي مول واحدًا من أبرز المراكز التجارية في جدة، ويشمل مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال.

الأنشطة والميزات



ألعاب للأطفال يحتوي المركز على مجموعة من الألعاب الممتعة التي تناسب الأطفال، بما في ذلك سيارات ودوارات صغيرة.

مطاعم يوفر المول خيارات متنوعة من الطعام، بما في ذلك البيتزا والسندويشات.

الموقع



يقع رد سي مول في الضاحية الشمالية لجدة، بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي.

جزيرة الشراع



نظرة عامة



تُعتبر جزيرة الشراع وجهة مثالية للاستمتاع بالطقس الحار وتوفير بيئة ترفيهية للعائلات.

الأنشطة والميزات



ملعب رملي وبركة مياه توفر الجزيرة ملعبًا رمليًا وبركة سباحة للاسترخاء والتسلية.

مطاعم ومقهى تحتوي على مطعم ومقهى يطلان على البحر، مما يتيح تجربة تناول الطعام في جو رائع.

أنشطة تعليمية وترفيهية تضم الجزيرة قاعة للأطفال مزينة بالفنون الجميلة وتقديم ورش عمل تعليمية.

الموقع



تقع الجزيرة أمام كورنيش البحر الأحمر، مما يجعلها مكانًا جاذبًا للعائلات.

حديقة فيفا حديقة الحيوانات ومركز الهداية



نظرة عامة



تُعد حديقة فيفا حديقة الحيوانات مكانًا رائعًا لعشاق الحيوانات والنباتات.

الأنشطة والميزات



حديقة حيوانات تحتوي على مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الأسماك والقرود والثعابين.

متجر حيوانات أليفة يتضمن متجرًا للحيوانات الأليفة لشراء مستلزمات مختلفة.

الموقع



تقع الحديقة على شارع التحلية في جدة، وتفتح أبوابها من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل في بعض الأيام.

أيس لاند



نظرة عامة



أيس لاند هو منتزه معروف يقع في حي الزهراء، ويقدم تجربة ترفيهية متنوعة مناسبة للعائلات.

الأنشطة والميزات



ألعاب وصالات تزلج يقدم المنتزه مجموعة متنوعة من الألعاب وصالة للتزلج.

مطاعم وكافيهات يوفر المنتزه مجموعة من خيارات الطعام والمشروبات.

مراكز شراء الهدايا يحتوي على مراكز لشراء الهدايا والإكسسوارات.

الموقع



يقع المنتزه في حي الزهراء، مما يجعله قريبًا من العديد من المناطق السكنية.

منتزه أكوا بارك



نظرة عامة



منتزه أكوا بارك هو وجهة رائعة للعائلات التي تبحث عن ترفيه مائي ممتع.

الأنشطة والميزات



ألعاب مائية يحتوي على مجموعة متنوعة من الألعاب المائية التي تناسب جميع الأعمار.

مقاهي ومطاعم يقدم المنتزه مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب.

الموقع



يقع المنتزه في شمال جدة، مما يجعله وجهة مميزة للعائلات الباحثة عن تجربة مائية مبهجة.

أنشطة ترفيهية أخرى في جدة



المراكز التجارية والتسوق



استمتع بزيارة بعض من أكبر مراكز التسوق مثل “رد سي مول” و”مول العرب”، حيث يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من الماركات العالمية.

الواجهة البحرية



استمتع بالمشي على الواجهة البحرية الجميلة، والاسترخاء على الشواطئ، وتناول وجبة في أحد المطاعم البحرية.

متحف جدة الفني



قم بزيارة متحف جدة الفني لاكتشاف مجموعة متنوعة من الفنون الحديثة والتقليدية.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية



استكشف المشاريع العملاقة والمباني المعمارية الحديثة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

الحدائق والمنتزهات



زر حدائق مثل حديقة الملك فهد لاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة.

التزلج في مركز السلام للتزلج



انطلق إلى مركز السلام للتزلج الداخلي واستمتع بتجربة التزلج في أي وقت من السنة.

أسئلة شائعة حول منتزهات جدة للعوائل

