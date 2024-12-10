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أكبر متحف عالمي يقع في باريس



متحف اللوفر

يعتبر متحف اللوفر أحد أعظم وأكبر المتاحف العالمية، ويقع في العاصمة الفرنسية باريس،يمثل هذا المتحف وجهة ثقافية وفنية بارزة على مستوى العالم، حيث يضم مجموعة هائلة ومتنوعة من الأعمال الفنية والتاريخية التي تمتد عبر العصور المختلفة،

مجموعة المعروضات

يحتوي متحف اللوفر على مجموعة شاملة من المعروضات التي تشمل

الآثار المصرية تضم آثارًا من مختلف العصور الفرعونية، بما في ذلك المومياوات والتماثيل والأواني.

الآثار اليونانية والأترورية والرومانية تعرض أعمالًا فنية ونحتية من الحضارات القديمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الفن الإسلامي يحتوي على مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس التنوع الثقافي والفني للعالم الإسلامي.

المنحوتات تعرض منحوتات من عصور وأنماط فنية مختلفة.

الفنون الزخرفية تشمل مجموعة من الأعمال الفنية المزخرفة مثل الأثاث والمجوهرات.

اللوحات تضم مجموعة هائلة من اللوحات من مختلف العصور والفنانين.

المطبوعات والرسومات تحتوي على أعمال فنية من الرسم والطباعة.

أبرز الأعمال

موناليزا لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة تُعتبر من أبرز الأعمال في المتحف، حيث تُعرف بابتسامتها الغامضة وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم،تحمي اللوحة البالغ حجمها (53×77 سم) بزجاج مقاوم للرصاص وتحاط بالحراس، وذلك بسبب سرقتها في عام 1911 واستردادها في عام 1913. العذراء والطفل مع سانت آن لوحة أخرى لدافنشي تُعرض بالقرب من “الموناليزا” وتُعد من الأعمال الهامة في المتحف. لوحات يوهانس فيرمير يتواجد في المتحف بعض من لوحات فيرمير، وهو فنان نادر أعماله حيث توجد فقط 34 لوحة له في جميع أنحاء العالم،تُعتبر مشاهدة أعماله فرصة رائعة لعشاق الفن.

تنظيم المعروضات

يُقسم المتحف إلى ثمانية أقسام رئيسية

آثار الشرق الأدنى تضم آثارًا من منطقة الشرق الأدنى القديم. الآثار المصرية تتضمن قطعًا أثرية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة. الآثار اليونانية والأترورية والرومانية تشمل تماثيل وأعمال فنية من حضارات البحر الأبيض المتوسط القديمة. الفن الإسلامي يعرض أعمالًا فنية من العالم الإسلامي. المنحوتات مجموعة متنوعة من المنحوتات من فترات متنوعة. الفنون الزخرفية تشمل الأعمال الفنية المزخرفة والأثاث. اللوحات تضم مجموعة من اللوحات الفنية من عصور مختلفة. المطبوعات والرسومات تحتوي على رسومات ومطبوعات فنية متنوعة.

زيارة المتحف

إذا كنت تخطط لزيارة متحف اللوفر، من المهم معرفة أن المتحف يتطلب تذاكر دخول،قد يكون من المفيد حجز التذاكر مسبقًا لتفادي الانتظار الطويل،يتميز المتحف بتصميمه المعماري الرائع، ويستحق الزيارة لاستكشاف ما يمثله من تاريخ وفن،

تاريخ متحف اللوفر



ترجع أصول متحف اللوفر إلى عام 1190 عندما أُنشئ كحصن لحماية مدينة باريس من الهجمات الخارجية،ومع مرور الزمن، أُعيد بناء هذا الحصن في القرن السادس عشر ليصبح قصرًا ملكيًا فاخرًا،في عهد الملك لويس الرابع عشر، شهد المتحف توسعًا هائلًا، ولكن بعد انتقال الإقامة الملكية إلى قصر فرساي، أصبح اللوفر مقرًا لأكاديميات الفنون المختلفة التي نظمت معارض منتظمة لأعمال أعضائها،

خلال الثورة الفرنسية، تم إبعاد الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانيت من فرساي وسُجنا في قصر التويلري المجاور لمتحف اللوفر،في عام 1793، تم إعدامهما بقطع الرأس في الموقع ذاته،بعد ذلك، تحول متحف اللوفر إلى ملكية عامة، وأصبح رمزًا لعرض الفنون والثقافة في فرنسا،

اليوم، يُعد متحف اللوفر أكبر متحف في فرنسا والعالم بأسره، حيث يقع في قلب العاصمة باريس ويغطي مساحة جغرافية تبلغ 72,735 مترًا مربعًا،يتميز المتحف بتاريخه الغني والمهم لمدينة باريس، حيث بدأ كوسيلة لعرض المجموعات الملكية قبل أن يتحول في أوائل عام 1793 إلى مكان لعرض اللوحات الفنية،ومنذ ذلك الحين، استمر المتحف في تنمية مجموعاته، حتى وصلت إلى أكثر من 38,000 قطعة معروضة، مما جعله ليس فقط معلمًا حاسمًا لمدينة باريس، بل أيضًا رمزًا ثقافيًا عالميًا،

مساهمات نابليون في متحف اللوفر



افتُتح متحف اللوفر كمتحف لأول مرة في أغسطس عام 1793 من قبل الجمعية الوطنية، واحتوى على مجموعة من 537 لوحة،ومع ذلك، تم إغلاق المتحف في عام 1796 بسبب مشاكل هيكلية في المبنى،أعاد نابليون بونابرت فتح المتحف في عام 1801 ووسع مجموعة الأعمال الفنية الموجودة فيه بشكل كبير، وأطلق عليه اسم “متحف نابليون” في عام 1802،

كان لدى نابليون رؤية طموحة لتحويل اللوفر إلى مركز عالمي للفنون، حيث أراد أن يتولى مسؤولية إنشاء مجموعة فنية ضخمة تشمل الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم،لتحقيق هذه الرؤية، قام بجمع العديد من الأعمال الفنية خلال حملاته العسكرية في بلجيكا وإيطاليا وبروسيا والنمسا، بالإضافة إلى التبرعات الخاصة واللجان الفنية التي كان يشرف عليها،

وفقًا للمؤرخ جودك سنجار، يعتبر نابليون بونابرت الشخص الذي وضع الأسس التي جعلت من متحف اللوفر مؤسسة عالمية مرموقة اليوم،ومع ذلك، أدت الأحداث التي أعقبت تنازل نابليون عن العرش بموجب معاهدة فونتينبلو في عام 1815 إلى إعادة حوالي 5000 عمل فني إلى بلدانهم الأصلية، ولم يُسمح لفرنسا بالاحتفاظ إلا بعدد قليل من هذه الأعمال،بعد هذه الأحداث، عاد المتحف إلى اسمه الأصلي “متحف اللوفر”،

على الرغم من إعادة تلك الأعمال، استمر متحف اللوفر في التوسع بعد نابليون، وتم الانتهاء من بناء مجمع اللوفر متعدد المباني في عهد نابليون الثالث في منتصف القرن التاسع عشر،ساعد هذا التوسع في ترسيخ مكانة اللوفر كمركز ثقافي وفني عالمي، محققًا جزءًا كبيرًا من رؤية نابليون الأصلية،

تذاكر اللوفر وساعات العمل



نظرًا للعدد الكبير من الأعمال الفنية واللوحات المعروضة داخل متحف اللوفر، يصبح من الصعوبة بمكان استكشاف المتحف بالكامل في زيارة واحدة،في عام 2017، استقبل المتحف حوالي 8.1 مليون زائر، لذا يُنصح بالتحضير لمواجهة الحشود، خاصة حول الأعمال الأكثر شهرة،

يوفر متحف اللوفر مجموعة من الأدوات التي تساعد الزوار على التخطيط لزياراتهم، مثل مسار “Masterpieces Visitor Trail”، الذي يستغرق حوالي 90 دقيقة ويغطي أبرز عشرة أعمال فنية،بالإضافة إلى ذلك، يقدم المتحف خرائط لمخططات الأرضية وخيارات لشراء التذاكر مسبقًا،

من المهم ملاحظة أن متحف اللوفر يفتح أبوابه كل يوم ما عدا الثلاثاء وبعض الأعياد، وهي عيد الميلاد (25 ديسمبر)، رأس السنة الميلادية (1 يناير)، وعيد العمال الدولي (1 مايو)،

ساعات العمل هي كالتالي

الإثنين والخميس والسبت والأحد من الساعة 900 صباحاً حتى 600 مساءً.

الأربعاء والجمعة من الساعة 900 صباحاً حتى 945 مساءً.

الدخول إلى المتحف مجاني للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وكذلك للأفراد الذين يحملون وثائق معينة مثل مدرسي الفنون، وحاملي تذاكر المرور الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة،كما يكون الدخول مجانيًا في أيام خاصة معينة، مثل يوم الباستيل (14 يوليو)،

أهم متاحف باريس



تُعرف باريس عالميًا بمتاحفها الرائعة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم،فيما يلي أهم المتاحف التي يجب زيارتها في باريس

1،متحف دورسيه (Musée d’Orsay)



يُعتبر متحف دورسيه أحد أكثر المتاحف شعبية في باريس، ويشتهر بمجموعته الكبيرة من الفن الفرنسي الذي يعود تاريخه إلى الفترة من 1848 إلى 1915،يحتوي المتحف على حوالي 6000 عمل فني، بما في ذلك 2600 لوحة و1250 منحوتة وأثاثًا وأعمالًا فوتوغرافية، ويضم بعضًا من أعمال الانطباعية وما بعد الانطباعية،

2،متحف أورانجي (Musée de l’Orangerie)



يُعد متحف أورانجي معرضًا فنيًا مخصصًا للوحات الانطباعية وما بعد الانطباعية، ويتميز بجدرانه الزجاجية التي تسمح بدخول الضوء، مما يضفي طابعًا فريدًا على عرض الأعمال الفنية،

3،متحف رودان (Musée Rodin)



يُعتبر متحف رودان المتحف الأكثر شهرة في باريس المخصص لفنان واحد، وهو النحات الفرنسي العظيم أوغست رودان،يعرض المتحف أعمالًا تمثل قدرة رودان الفريدة على إظهار المشاعر الداخلية للرجال والنساء من خلال النحت، بما في ذلك “المفكر” و”بوابة الجحيم”،

4،متحف دو كاي برانلي (Musée du Quai Branly)



يتميز متحف دو كاي برانلي بمجموعة واسعة من التحف الفنية والثقافية من الحضارات الأصلية في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا والأمريكيتين،افتُتح المتحف في عام 2006 ويحتوي على حوالي 300,000 قطعة أثرية،

5،متحف غريفان للشمع (Musée Grévin)



يُعد متحف غريفان للشمع من أقدم متاحف الشمع في أوروبا، ويعرف بواقعية نسخ الشمع التي تمثل أكثر من 300 شخصية تاريخية ومعاصرة،يعكس المتحف تطور الشخصيات البارزة عبر العصور بشكل فني مميز،

6،متحف مارموتان مونيه (Musée Marmottan Monet)



يحتوي متحف مارموتان مونيه على مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تمتد عبر 700 عام، بدءًا من القرن الثالث عشر وحتى القرن العشرين، ويعتبر موطنًا لأكبر مجموعة من أعمال الرسام الانطباعي الشهير كلود مونيه في العالم،

تُعتبر هذه المتاحف من أهم معالم باريس الثقافية والفنية، وتمثل وجهات لا غنى عنها لعشاق الفن والتاريخ عند زيارة العاصمة الفرنسية،

أقسام متحف اللوفر باريس



متحف اللوفر في باريس هو واحد من أهم وأشهر المتاحف في العالم، ويضم مجموعة هائلة ومتنوعة من الأعمال الفنية التي تمتد عبر العصور والثقافات،فيما يلي نظرة على الأقسام الرئيسية في متحف اللوفر

الأقسام الفنية الكبرى



اللوحة والنحت يشمل هذا القسم مجموعة واسعة من اللوحات والمنحوتات لأبرز الفنانين العالميين، بما في ذلك لوحة “موناليزا” الشهيرة للفنان ليوناردو دا فينشي،

الأقسام الزمنية



الفن القديم يتناول هذا القسم الأعمال الفنية من العصور القديمة، بدءًا من الفن الفرعوني في مصر، وصولاً إلى الفنون التي ظهرت خلال العصور الوسطى،

الفن الإسلامي يركز على الفن الإسلامي عبر العصور، ويشمل مجموعة من اللوحات والمنحوتات التي تعود إلى العصور الوسطى والعصور الحديثة،

الأقسام الثقافية



الفن الفرنسي يحتوي على أعمال فنية لأبرز الفنانين الفرنسيين مثل يوجين ديلاكروا وجاك لويس دافيد،

الفن الإيطالي يعرض الأعمال الفنية الإيطالية من فترات مختلفة مثل عصر النهضة والباروك،

الأقسام الجغرافية



الأعمال الفنية الإفريقية يتناول هذا القسم الفنون والحرف التقليدية من مختلف مناطق إفريقيا، ويعرض مجموعة من المنحوتات،

الفنون الآسيوية يضم الأعمال الفنية من دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا،

الأقسام الفنية الخاصة



الفن التصويري يشمل هذا القسم الرسم واللوحة بمختلف تقنياتها وفتراتها،

الفن الزخرفي يركز على الأعمال الفنية التي تمثل الزخرفة والديكور،

الأقسام التاريخية



الفن في العصور الوسطى يستعرض هذا القسم الأعمال الفنية التي تمثل فترة العصور الوسطى في أوروبا،

متحف اللوفر هو وجهة غنية بالتراث الثقافي والفني، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأعمال التي تعكس تاريخ الفن وتطوره عبر العصور والثقافات،

فنادق قريبة من متحف اللوفر



إذا كنت تخطط للإقامة بالقرب من متحف اللوفر في باريس، فهناك العديد من الفنادق التي توفر راحة وقربًا من هذا المعلم التاريخي الشهير،إليك بعض الفنادق الموصى بها في المنطقة

1،فندق لوفر ريفولي

الموقع يقع على بُعد مسافة قصيرة من متحف اللوفر،

الميزات يوفر غرفًا أنيقة ومريحة، ويعد خيارًا مثاليًا للضيوف الذين يبحثون عن إقامة قريبة من المعالم السياحية،

2،فندق دي ريتز باريس

الموقع يقع بالقرب من متحف اللوفر ويعتبر من الفنادق الراقية،

الميزات يوفر إطلالات رائعة على المدينة ويقدم تجربة إقامة فاخرة مع خدمات متميزة،

3،فندق لا تور دون

الموقع يقع في قلب باريس ويعتبر قاعدة مثالية لاستكشاف المدينة،

الميزات يوفر مكانًا مريحًا بالقرب من متاحف المدينة بما في ذلك متحف اللوفر،

4،فندق سان ريجيس

الموقع يقع على بُعد مسافة قريبة من متحف اللوفر،

الميزات فندق فاخر يقدم خدمة عالية الجودة وإقامة مريحة،

5،فندق دو ميدي

الموقع يقع في حي لوفر، مما يجعله مكانًا مثاليًا للاستمتاع بالمعالم السياحية والمطاعم القريبة،

الميزات يوفر إقامة مريحة وقربًا من المتاحف والمعالم البارزة،

6،فندق لا بيرغولي

الموقع يقع بالقرب من محطة اللوفر-ريفولي،

الميزات يقدم إقامة مريحة ومركزية، مما يسهل الوصول إلى متحف اللوفر والمعالم الأخرى في المدينة،

نصائح للإقامة بالقرب من متحف اللوفر



التحقق من الموقع تأكد من أن الفندق يقع في منطقة مركزية تسهل الوصول إلى المتاحف والمعالم الأخرى،

الحجز مسبقًا للحصول على أفضل الأسعار وضمان توافر الغرف، يُفضل الحجز مسبقًا،

قراءة ات قراءة تقييمات النزلاء السابقين يمكن أن تساعد في اختيار الفندق الأنسب لاحتياجاتك،

تعتبر هذه الفنادق خيارات ممتازة للمسافرين الذين يرغبون في الاستمتاع بزيارة متحف اللوفر والمعالم السياحية الأخرى في باريس بمرونة وسهولة،

مطاعم قريبة من متحف اللوفر



إذا كنت تبحث عن أماكن لتناول الطعام بالقرب من متحف اللوفر في باريس، فإليك مجموعة من المطاعم المميزة التي يمكنك تجربتها

لو كومبوتيه دو ميوسيه (Le Comptoir du Musée) يقدم أطباقًا فرنسية تقليدية في أجواء مريحة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للغداء أو العشاء بعد زيارة المتحف، لو بيريتز (Le Bistrot de la Seine) يتميز بتقديم المأكولات الفرنسية مع إطلالات رائعة على نهر السين، لي فورنيل دو سان لويس (Le Fournil de Saint-Louis) يقدم المطعم المأكولات الفرنسية والبحرية مع ديكور أنيق وطعام شهي، لي غراند كولونبييه (Le Grand Colbert) يوفر أجواء هادئة ومريحة، ويعتبر مكانًا مثاليًا لتناول العشاء، لو بالو رويال (Le Palais Royal) يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الفرنسية اللذيذة مع خدمة ممتازة، لو لوفر فينيسيا (Le Louvre Venezia) يقدم أطباقًا إيطالية لذيذة في جو رومانسي بالقرب من المتحف،

معالم قريبة من متحف اللوفر

بجانب زيارة متحف اللوفر، يمكنك استكشاف العديد من المعالم السياحية الرائعة القريبة

قصر اللوفر (Palais Royal) يتميز بحدائقه الجميلة وممراته التاريخية، ويعد مكانًا مثاليًا للاستمتاع بنزهة هادئة. قوس النصر (Arc de Triomphe du Carrousel) يعتبر واحدًا من المعالم البارزة في باريس، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر المحيطة. كاتدرائية نوتردام (Cathédrale Notre-Dame de Paris) على الرغم من أنها تحت الصيانة، إلا أن المنطقة المحيطة بها تستحق الزيارة. جسر الآرتس (Pont des Arts) يعد مكانًا رائعًا للتمتع بإطلالات على نهر السين والمعالم المحيطة. جزيرة السيتي (Île de la Cité) تضم العديد من المعالم التاريخية والثقافية التي تعكس تاريخ باريس الغني.

أنشطة مفضلة في متحف اللوفر



يشتهر متحف اللوفر في باريس بمجموعة استثنائية من الأعمال الفنية والآثار التاريخية،عند زيارتك للمتحف، هناك العديد من الأنشطة المفضلة التي يمكنك الاستمتاع بها

مشاهدة لوحة “موناليزا” تُعد من أشهر اللوحات في التاريخ، ويُفضل الوصول مبكرًا لتجنب الحشود. استكشاف الأقسام المتنوعة يحتوي المتحف على أقسام متعددة تشمل الفنون القديمة والمعاصرة. زيارة قاعة النقاش تُعرض فيها أعمال فنية كلاسيكية بشكل مهيب. استكشاف الرواق الإغريقي والروماني يضم العديد من التماثيل والمنحوتات القديمة. زيارة الأقسام الخاصة تعرض مجموعات فريدة من نوعها تعكس الثقافات المختلفة.

أفضل وقت لزيارة متحف اللوفر



تجنب أوقات الزحام يُفضل زيارة المتحف في الصباح الباكر، خاصةً في منتصف الأسبوع. الشهور الهادئة تجنب زيارة المتحف خلال أشهر الصيف المكتظة بالسياح. مواسم السياحة الابتعاد عن الفترات التي تشهد إقبالًا كبيرًا على السياحة. الأوقات الخاصة فترات الظهيرة أو المساء قد تكون أكثر هدوءًا. زيارة خلال أيام الأسبوع ستكون التجربة أكثر هدوءًا في أيام الاسبوع.

زيارة متحف اللوفر تُعد تجربة ثقافية فريدة، تجمع بين جمال الفن وعظمة التاريخ، لذا فإن التخطيط الجيد لزيارتك سيساهم في جعلها تجربة لا تُنسى،

أسئلة شائعة حول اللوفر أكبر متحف عالمي



ما هو متحف اللوفر



متحف اللوفر هو واحد من أكبر وأشهر المتاحف الفنية في العالم، ويقع في باريس، فرنسا،يضم المتحف مجموعة هائلة من الأعمال الفنية التي تمثل مختلف الثقافات والتاريخ عبر العصور.

ما هي الأعمال الفنية الرئيسية في متحف اللوفر



يُعرف متحف اللوفر بأعماله الفنية الشهيرة مثل لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دا فينشي، وتمثال فينوس دي ميلو للنحات أنطوان بورديل، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية البارزة الأخرى.

ما هي الأقسام الرئيسية في متحف اللوفر



يحتوي متحف اللوفر على عدة أقسام رئيسية تشمل الأقسام الفنية الكبرى، والأقسام الزمنية، والأقسام الثقافية، والأقسام الجغرافية، بالإضافة إلى الأقسام التاريخية التي تغطي مجموعة واسعة من الفترات الزمنية والحضارات.

كيف يمكنني الوصول إلى متحف اللوفر



يمكنك الوصول إلى متحف اللوفر بسهولة باستخدام وسائل النقل العامة في باريس، حيث يقع المتحف في موقع مركزي في قلب المدينة.

هل هناك رسوم لدخول متحف اللوفر



نعم، يتم فرض رسوم دخول لزيارة متحف اللوفر،يمكن الحصول على تفاصيل حول أسعار التذاكر والفئات المختلفة عبر الموقع الرسمي للمتحف.

هل يمكنني التقاط صور داخل المتحف



نعم، يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي داخل المتحف، ومع ذلك، قد تُفرض قيود على التصوير في بعض المناطق أو للمعارض الخاصة.