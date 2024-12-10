نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المتاحف في إسكندرية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعتبر الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، ليست فقط مدينة ساحلية جذابة بمظهرها الأخاذ وشواطئها الرائعة، بل هي أيضاً موطن لتاريخ عريق وتراث ثقافي غني،تضم المدينة مجموعة من المتاحف الفريدة التي تُبرز تاريخها العميق وفنونها وثقافتها،يهدف هذا البحث إلى استكشاف أفضل المتاحف في الإسكندرية، مع تسليط الضوء على الفنادق القريبة، مواعيد الزيارة، أسعار التذاكر، والأنشطة المتاحة في كل من هذه المتاحف.

المتحف اليوناني الروماني



يُعتبر المتحف اليوناني الروماني من أقدم وأهم المتاحف في الإسكندرية، حيث تم افتتاحه للجمهور عام 1892،يحتوي على مجموعة هائلة من الآثار التي تعود إلى العصور البطلمية والرومانية المتأخرة،بُني المتحف في عام 1891، ويُعتبر أحد المشاريع الثقافية الرائدة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي افتتح المتحف رسمياً في عام 1895.

تقسيم المتحف



يتكون المتحف من 25 قاعة، حيث تُخصص كل قاعة لعرض قطع أثرية تعود لعصر معين،تحتوي بعض القاعات على آثار من العصر القبطي، مثل تمثال للمسيح يعود إلى القرن السادس عشر،يُعد المتحف مركزاً بحثياً أيضاً للدراسات المتعلقة بتاريخ وثقافة الإسكندرية القديمة.

الفنادق القريبة من المتحف



فندق لو متروبول بارادايس يُعد فندق 4 نجوم ويقع على بُعد أقل من 10 دقائق بالسيارة من المتحف، مُقدماً خدمات ممتازة وغرفاً فاخرة.

فندق شتيجنبرجر سيسيل منشأة 4 نجوم تبعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة، تُعتبر من بين أفضل الفنادق في الإسكندرية بفضل موقعها الاستراتيجي.

متحف المجوهرات الملكية



يُعد متحف المجوهرات الملكية من أبرز المتاحف في الإسكندرية، حيث يعرض المجوهرات التي كانت تملكها العائلات المالكة في مصر،يقع المتحف داخل قصر فخم بُني عام 1919 في منطقة زيزينيا، ويُعتبر معلمًا معماريًا مميزًا.

تصميم المتحف ومحتوياته



تم تصميم القصر على الطراز الأوروبي في القرن التاسع عشر، ويتميز بزخارفه الداخلية الفريدة،يحتوي المتحف على مجموعة من القطع الفنية والمجوهرات النفيسة التي تعكس ذوق العائلات المالكة خلال تلك الفترة.

مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر



يفتح المتحف أبوابه من الأحد إلى الجمعة من الساعة 900 صباحًا حتى 400 مساءً.

يغلق أبوابه يوم السبت.

تبلغ سعر التذكرة للسياح 10 جنيهات إسترلينية.

الفنادق القريبة من المتحف



فندق فورسيزون الإسكندرية في سان ستيفانو يُعد فندق 5 نجوم يبعد أقل من 10 دقائق بالسيارة عن المتحف، موفراً إطلالات رائعة على البحر.

فندق رومانس كورنيش الإسكندرية يبعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة، ويتميز بموقعه الجذاب على الكورنيش.

متحف الإسكندرية القومي



يُعتبر متحف الإسكندرية القومي أحد أبرز المتاحف في المدينة، حيث يضم أكثر من 1800 قطعة أثريّة تعود لمختلف العصور منذ تأسيس المدينة في عام 332 قبل الميلاد،يقع المتحف على طريق الحرية، وكان يُستخدم سابقًا كمنزل لتاجر الأخشاب الثري أسعد باسيلي، وتم افتتاحه في عام 2003 بعد ترميمه.

تاريخ المتحف ومحتوياته



بُني المتحف على الطراز الإيطالي، ويمتاز بقطعه الأثرية التي تمثل العصور القديمة والحديثة،يتميز المتحف بمجموعة متنوعة من الآثار المستمدة من متاحف مصر المختلفة، مثل المتحف القبطي بالقاهرة ومتحف الفنون الإسلامية.

مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر



يفتح المتحف أيام الأحد إلى الجمعة من 900 صباحًا حتى 400 مساءً.

يغلق يوم السبت.

الفنادق القريبة من المتحف



فندق باراديس إن لو متروبول فندق 4 نجوم يبعد أقل من 15 دقيقة بالسيارة.

فندق شتيجنبرجر سيسيل منشأة 4 نجوم تبعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة.

متحف الأحياء المائية



يُعتبر متحف الأحياء المائية من أشهر المعالم السياحية في الإسكندرية، حيث يقع في حي الأنفوشي وتم إنشاؤه عام 1930،يتكون المتحف من قسمين؛ أحدهما يخصص للأسماك المختلفة، والآخر يحوي على أحافير بحرية.

مواعيد العمل وأسعار التذاكر



يعمل المتحف كل يوم من 900 صباحًا حتى 400 مساءً.

سعر التذكرة للبالغين 5 جنيهات، وللأطفال تحت سن 6 سنوات 2.5 جنيه.

الفنادق القريبة من المتحف



فندق وندسور بالاس فندق 4 نجوم يبعد حوالي 1.8 كم، يتميز بخدمات راقية وموقع مركزي.

متحف الآثار الغارقة



يقع في مدينة الإسكندرية الغارقة، ويعتبر من المعالم السياحية الفريدة التي تحتوي على العديد من الآثار الغارقة كالتّماثيل والسفن والمجوهرات الذهبية،يوفر الموقع تجربة مثيرة للغواصين والباحثين عن الآثار.

الفنادق القريبة من المتحف



فندق ايسترن المنتزه فندق 5 نجوم يبعد 5.1 كم عن أبو قير.

فندق هلنان فلسطين فندق 5 نجوم يبعد 4.8 كم عن نفس الموقع.

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية



يُعتبر متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يضم مجموعة واسعة من اللوحات الفنية لفنانين مصريين وأجانب،يُقيم المتحف أيضاً فعاليات ومعارض فنية مهمة، مما يجعله وجهة ثقافية متميزة.

أوقات الدخول



يفتح المتحف أبوابه كل يوم ما عدا الجمعة والإثنين من 900 صباحًا حتى 300 مساءً.

متحف كفافيس



كان هذا المتحف في الأصل المقر السابق للشاعر اليوناني العظيم قسطنطين كفافيس، ويضم الآن أعماله وكتاباته وكذلك أثاثه، مما يجعله وجهة مثيرة للاهتمام لعشاق الأدب والشعر.

متاحف مكتبة الإسكندرية



تحتوي مكتبة الإسكندرية على مجموعة متنوعة من المتاحف والمرافق الثقافية، تشمل

متحف الآثار الذي يضم قطعاً أثرية تعكس تاريخ وحضارة مصر القديمة.

متحف السادات الذي يعرض مقتنيات شخصية وهدايا مُهدى إليه من قبل العديد من زعماء العالم.

متحف المخطوطات ويحتوي على مجموعة نادرة من المخطوطات والوثائق التاريخية.

متحف تاريخ العلوم الذي يقدم للزائرين فرصة لاستكشاف تاريخ العلوم والتكنولوجيا.

الأنشطة المفضلة في متاحف الإسكندرية



تتيح متاحف الإسكندرية مجموعة من الأنشطة الممتعة للزوار، بما في ذلك استكشاف الفنون والثقافة في متحف الفنون الجميلة، والتعرف على التاريخ في متحف الآثار القومي، وكذلك التجول في متحف الأحياء المائية،يمكن أيضاً حجز جولات تعليمية صحبة مرشدين، متابعة العروض والأفلام التعليمية، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية.

أسئلة شائعة حول متاحف الإسكندرية



ما هي أبرز المتاحف في الإسكندرية



متحف الإسكندرية القومي

متحف الآثار القومي

متحف الفنون الجميلة

ما هو عنوان متحف الإسكندرية القومي



يقع في شارع الحرية بحي الرمل في مدينة الإسكندرية.

ما هي القطع المميزة التي يمكن رؤيتها في متحف الآثار القومي في الإسكندرية



من أبرز القطع المعروضة تمثال الإسكندر الأكبر والعديد من الآثار الهامة من العصور القديمة.

هل هناك متاحف خاصة بالفنون الجميلة في الإسكندرية



نعم، يُوجد متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

هل هناك متاحف مخصصة للتاريخ البحري في الإسكندرية



نعم، يتواجد متحف الأحياء المائية الذي يركز على الثقافة البحرية.

هل يمكن زيارة متاحف الإسكندرية على مدار العام



نعم، معظم المتاحف مفتوحة على مدار الأسبوع بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.