نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يقع شارع العرب في ميونخ وأشهر الأنشطة التجارية به في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعتبر شارع العرب في ميونخ، والذي يُعرف سابقًا باسم “بيروت الصغيرة”، نقطة جذب رئيسية للسياح العرب واللاجئين الذين يقطنون في المدينة،يقع هذا الشارع في منطقة ماكسفورستادت، وقد تطور ليصبح مستعمرة حيوية تعكس الثقافة والهوية العربية في ألمانيا،

موقع شارع العرب في ميونخ



اسم الشارع الأصلي هو زونين آليه (Sonnenallee).

يقع في حي نوى كولن، المتفرع من ميدان هيرمان بلاتز.

يؤدي إلى محطة زونين آليه في مدينة برلين، عاصمة ألمانيا.

تاريخ شارع العرب



كان يُشار إليه بـ “بيروت الصغيرة” نتيجة لوجود عدد كبير من اللبنانيين الذين عاشوا فيه.

في عام 2015، شهد الشارع تدفقًا ملحوظًا للاجئين السوريين بعد فتح ألمانيا أبوابها للهجرة، مما أدى إلى تغيير اسمه إلى شارع العرب.

حاليًا، يظم الشارع مجموعة متنوعة من الجنسيات العربية، حيث أُنشئت أنشطة تجارية تعكس هذه التنوع الثقافي.

الأنشطة التجارية في شارع العرب



يوفر شارع العرب مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي تمثل الطابع الشرقي العربي،ومن أبرز هذه الأنشطة

المطاعم العربية



توجد العديد من المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق العربية من مختلف الدول، مثل

مطعم عزام

مطعم الصفا

مطعم الدمشقي

مطعم فروج المدينة

مطعم الأميرة (مصري)

محلات بيع الحلويات



تقدم محلات الحلويات في الشارع تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية التي تجذب الزوار من جميع الجنسيات، ومن أبرزها

حلويات المنار

حلويات الجزيرة

حلويات دمشق

حلويات أم كلثوم

المقاهي العربية



تتميز المقاهي في شارع العرب بأجوائها العربية الأصيلة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأصوات المطربين الكلاسيكيين مثل أم كلثوم وعبد الحليم

مقهى أم كلثوم يقوم بإحياء العادات والتقاليد العربية، حيث يمتنع عن تقديم المشروبات الكحولية ويعزف فقط أغاني أم كلثوم.

الأنشطة التجارية الأخرى



سوبر ماركت البركة يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية العربية.

محلات بيع الخضروات والفواكه تستورد الفواكه والخضروات الطازجة من الدول العربية.

محلات تصفيف الشعر والحلاقة تقدم خدماتها للسكان المحليين العرب.

محلات الجزارة تتبع المعايير الإسلامية للذبح.

محلات الهواتف والملابس توفر ملابس رجالية ونسائية تشمل أزياء معينة للمحجبات.

محلات الهدايا والتذكارات تعرض مجموعة من الهدايا ذات الطابع الشرقي.

خدمة تعليم قيادة السيارات متاحة بشكل خاص للسيدات.

كيفية الوصول إلى شارع العرب



يمكن للزوار الوصول إلى شارع العرب بسهولة باستخدام وسائل النقل المختلفة، وتشمل

المترو (U-Bahn) يمكن استخدام مترو الأنفاق للوصول إلى محطة قريبة من الشارع.

السيارة يمكن استخدام تطبيقات الخرائط مثل Google Maps للوصول.

المشي إذا كنت في وسط ميونخ، يمكنك المشي إلى الشارع بسهولة.

الدراجات تتوفر خدمات استئجار الدراجات للتجول والوصول إلى الشارع.

المعالم القريبة من شارع العرب



ميدان ماريانبلاتز (Marienplatz) يُعتبر الميدان المركزي الذي يُمثل قلب مدينة ميونخ.

كاتدرائية فراونكيرشه (Frauenkirche) معلم ديني يُشتهر بأبراجها الكبيرة.

قصر نيمفينبورغ (Nymphenburg Palace) قصر باروكي رائع يضيف لمسة ثقافية متميزة.

حديقة إنجليس (Englischer Garten) واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في العالم.

متحف بيناكوثيك (Pinakothek der Moderne) يعرض الأعمال الفنية الحديثة ذات القيمة العالية.

حديقة الحيوانات في هيلبرون (Tierpark Hellabrunn) وجهة مثالية للعائلات للاستمتاع بالطبيعة والحيوانات.

أفضل الفنادق القريبة من شارع العرب



فندق استريل برلين يُعتبر من أفضل الفنادق في برلين ويبعد عن الشارع أقل من كيلومتر واحد.

فندق فيريا هريسز ايستين برلين سيتي يُعد من بين أفضل الفنادق في ألمانيا ويبعد حوالي 3 كيلومترات عن الشارع.

ما هو شارع العرب في ميونخ

يعتبر شارع العرب منطقة تجارية وترفيهية تضم مجموعة واسعة من المحلات والمطاعم العربية والشرق أوسطية في ميونخ.

ما هي الأنشطة التي يمكن القيام بها في شارع العرب

يمكنك تناول الأطعمة العربية، التسوق لشراء منتجات شرق أوسطية، والاستمتاع بالموسيقى والثقافة العربية.

هل هناك أماكن للتسوق في شارع العرب

نعم، يحتوي الشارع على مجموعة من المتاجر التي تقدم منتجات متنوعة تشمل الملابس والأكسسوارات والمنتجات الغذائية.

ما هي أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في شارع العرب

يمكنك تجربة أنواع مختلفة من الأطباق الشرق أوسطية مثل الشاورما، والكباب، والفلافل، بالإضافة إلى المأكولات اللبنانية والسورية.

ما هي أوقات عمل شارع العرب في ميونخ

تختلف أوقات عمل المحلات والمطاعم، لكنها عادةً ما تكون مفتوحة خلال النهار والمساء، ومن الأفضل التحقق من أوقات العمل مع كل محل على حدة.

كيف يمكن الوصول إلى شارع العرب في ميونخ