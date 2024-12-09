اعراض سحب الكورتيزون من الجسم

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أعراض سحب الكورتيزون من الجسم



تعتبر أعراض انسحاب الكورتيزون من الجسم حالة طبية تستحق البحث والدراسة، حيث يمكن أن تظهر هذه الأعراض بصورة مفاجئة،فيما يلي أبرز أعراض انسحاب الكورتيزون

دوخة، غثيان، وقيء.

خمول وتعب شديد.

فقدان الشهية ونقص الوزن.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ألم في البطن.

صداع.

اضطرابات في الدورة الشهرية.

إسهال.

ألم عام في الجسم.

ضعف في العضلات والمفاصل، مع تصلب العضلات.

ضيق في التنفس.

انخفاض في ضغط الدم وسكر الدم.

أعراض انسحاب الكورتيزون من الجسم الخطيرة



تتضمن الأعراض الخطيرة الناتجة عن سحب الكورتيزون من الجسم ما يلي

الإصابة بالجفاف واضطراب توازن الأملاح في الدم.

ارتفاع معدل الكالسيوم في الدم.

حدوث اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، الهذيان، وتقلب المزاج.

تباطؤ حركة الأمعاء، وهي حالة تعرف بالعُلوص.

احتمالية التعرض لنوبة كظرية نتيجة انخفاض هرمون الكورتيزون بشكل حاد مما يؤدي إلى حالة صدمة.

الإغماء.

مدة خروج الكورتيزون من الجسم



تختلف مدة خروج الكورتيزون من الجسم بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الكورتيزون المستخدم ومدة الاستخدام،يتم عادةً تصريف الكورتيزون من الجسم خلال فترة زمنية تتراوح بين أيام إلى أسابيع.

لماذا تظهر أعراض انسحاب الكورتيزون من الجسم



تتسبب بعض العوامل في ظهور أعراض سحب أدوية الكورتيزون، ومن أبرزها

الكورتيزون هو هرمون ضروري لتنفيذ وظائف حيوية متنوعة في الجسم، بما في ذلك تنظيم مستوى السكر وضغط الدم. عند تناول أدوية الكورتيزون، يتم تثبيط عمل الغدد الكظرية، مما يؤثر على مستوى الكورتيزون الطبيعي في الجسم. استخدام كميات كبيرة من الكورتيزون يؤدي إلى تقليل إنتاج الغدد الكظرية من هرمون الكورتيزون. عند التوقف المفاجئ عن تناول الكورتيزون، قد تعاني الغدد الكظرية من عدم القدرة على استعادة مستويات الهرمونات بشكل سريع. نتيجة لذلك، تظهر أعراض انسحاب الكورتيزون، والتي قد تستمر لفترات من عدة أيام إلى عدة أشهر.

علاج أعراض انسحاب الكورتيزون من الجسم



للتعامل مع أعراض سحب الكورتيزون، يوصى باتباع الخطوات التالية

تقديم جرعة من الكورتيزون للمريض لتخفيف حدة الأعراض.

تقليل جرعات الكورتيزون تدريجياً عند العلاج.

تنفيذ أنشطة تساهم في تخفيف الأوجاع مثل الراحة الكافية.

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، وممارسة الأنشطة البدنية مثل رياضة المشي.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والامتناع عن تناول الكحول.

الابتعاد عن التوتر ومحاولة الاسترخاء، مع الاستعانة بالعلاج الفيزيائي إذا لزم الأمر.

الآثار الجانبية لسحب الكورتيزون من الجسم



يتسم تناول أدوية الكورتيزون لفترات قصيرة وبالجرعات الموصى بها بانخفاض مخاطر الآثار الجانبية،وعادةً ما لا تسبب الأدوية التي تستخدم لمدة أقل من أسبوع أي آثار جانبية ملحوظة.

ومع ذلك، في حالات الاستخدام طويل الأمد للدواء حتى وإن كانت الجرعات منتظمة، فإن الآثار الجانبية قد تظهر،تتلاشى بعض الآثار الجانبية مثل الأرق وزيادة القابلية للإصابة بالعدوى عند خروج الكورتيزون من الجسم.

بيد أن هناك آثار جانبية قد تستمر لفترات أطول، مثل زيادة الوزن، خطر الإصابة بالسكري، هشاشة العظام، ضعف العضلات، والكدمات،بعض الآثار الجانبية، كعلامات التمدد، قد تكون دائمة.

لذا، ينبغي تجنب التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الكورتيزون، خاصة عند استخدامها لفترة تتجاوز أسبوعين.