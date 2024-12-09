نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأماكن السياحية بمدينة أمستردام؛ تعرف إلى أهم المعالم فيها في المقال التالي

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أهم الأماكن السياحية في أمستردام



برج آدم تورين في أمستردام



يُعد برج آدم تورين من أبرز المعالم السياحية في أمستردام، ويتميز بخصائص فريدة تجعله وجهة جذابة للزوار،فيما يلي تفاصيل حول هذا المعلم البارز

الوصف برج آدم تورين هو ناطحة سحاب تتكون من 22 طابقًا، ويعتبر من أبرز المعالم المعمارية في المدينة،

برج آدم تورين هو ناطحة سحاب تتكون من 22 طابقًا، ويعتبر من أبرز المعالم المعمارية في المدينة، الموقع يقع البرج على الواجهة البحرية عبر نهر IJ من محطة أمستردام المركزية (Centraal Station)، مما يوفر إطلالات رائعة على النهر والمدينة،

يقع البرج على الواجهة البحرية عبر نهر IJ من محطة أمستردام المركزية (Centraal Station)، مما يوفر إطلالات رائعة على النهر والمدينة، التاريخ كان البرج في السابق مقرًا لشركة شل، ولكنه تحول الآن إلى مركز مخصص للشركات الناشئة في مجالات الموسيقى والإعلانات والفعاليات،كما يضم البرج مجموعة متنوعة من الحانات والمطاعم وفندق،

كان البرج في السابق مقرًا لشركة شل، ولكنه تحول الآن إلى مركز مخصص للشركات الناشئة في مجالات الموسيقى والإعلانات والفعاليات،كما يضم البرج مجموعة متنوعة من الحانات والمطاعم وفندق، الأنشطة منطقة “Over The Edge” تعد هذه المنطقة، التي تقع على السطح، موطنًا لأعلى أرجوحة في أمستردام وأوروبا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتأرجح على ارتفاع يصل إلى 100 متر فوق المدينة، مما يوفر مناظر بانورامية خلابة، المطاعم والحانات يقدم البرج تجربة تناول الطعام في مطاعمه وحاناته المتنوعة، التي تقدم مجموعة واسعة من الأطباق والمشروبات مع إطلالات مذهلة، الفندق يتيح البرج خيارات إقامة مريحة في فندق مخصص للزوار الراغبين في قضاء ليلة في هذا المعلم الفريد،



نصائح للزيارة

حجز مسبق يُفضل حجز التذاكر مسبقًا لتجربة الأرجوحة أو زيارة المطاعم، خصوصًا خلال أوقات الذروة،

يُفضل حجز التذاكر مسبقًا لتجربة الأرجوحة أو زيارة المطاعم، خصوصًا خلال أوقات الذروة، الطقس تحقق من أحوال الطقس قبل زيارة “Over The Edge”، حيث قد تؤثر الظروف الجوية على التجربة،

تحقق من أحوال الطقس قبل زيارة “Over The Edge”، حيث قد تؤثر الظروف الجوية على التجربة، التصوير لا تنس إحضار كاميرا لتوثيق المناظر الرائعة من السطح،

يمثل برج آدم تورين وجهة مميزة للاستمتاع بإطلالات رائعة على المدينة وتجربة أنشطة مثيرة،

متحف ريجكس في أمستردام



متحف ريجكس هو أحد أبرز المعالم الثقافية في مدينة أمستردام ويُعتبر وجهة أساسية لعشاق الفن والتاريخ،فيما يلي أبرز المعلومات حول المتحف

التاريخ تأسس متحف ريجكس عام 1809، وهو موطن لمجموعة رائعة من الأعمال الفنية والتحف التاريخية،

تأسس متحف ريجكس عام 1809، وهو موطن لمجموعة رائعة من الأعمال الفنية والتحف التاريخية، المجموعات الفن الهولندي يعرض المتحف أعمالًا فنية من القرون الوسطى حتى العصر الحديث، بما في ذلك أعمال الفنانين الهولنديين المعروفين مثل رامبرانت وفيرمير، التحف التاريخية يحتوي المتحف على مجموعة واسعة من التحف الرائعة، المنحوتات يضم المتحف أيضًا منحوتات من العصور الوسطى،

المرافق عدد الغرف يحتوي المتحف على أكثر من 250 غرفة، المكتبة يتضمن المتحف مكتبة ضخمة تضم أكثر من 35,000 كتاب ومخطوطة،

التجديد تم إعادة افتتاح المتحف في عام 2013 بعد تجديد شامل استمر لمدة 10 سنوات، بتكلفة بلغت 375 مليون يورو، مع تحسينات لجعل المبنى القوطي أكثر ملاءمة للعرض والتفاعل مع الزوار،

مواعيد العمل

أوقات العمل من الساعة 900 صباحًا إلى الساعة 500 مساءً،

رسوم الدخول

سعر التذكرة 1500 روبية هندية للشخص الواحد (قد تختلف الأسعار حسب العملة المحلية وقد تكون هناك رسوم مختلفة بناءً على الجنسية أو الفئات العمرية)،

نصائح للزيارة

الحجز المسبق من الأفضل حجز التذاكر مسبقًا لتجنب الطوابير الطويلة، خاصة خلال الفترات السياحية،

من الأفضل حجز التذاكر مسبقًا لتجنب الطوابير الطويلة، خاصة خلال الفترات السياحية، الوقت المخصص للزيارة خصص بضع ساعات لاستكشاف المتحف بالكامل، حيث يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتجول في جميع الغرف واستكشاف المجموعات،

خصص بضع ساعات لاستكشاف المتحف بالكامل، حيث يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتجول في جميع الغرف واستكشاف المجموعات، الأنشطة الموازية تحقق من الفعاليات أو المعارض الخاصة أثناء زيارتك، حيث يمكن أن تضيف تجربة مميزة لزيارتك،

يقع متحف ريجكس في وسط مدينة أمستردام، بالقرب من ساحة المتاحف، وهو الموقع المثالي لاكتشاف الفنون الهولندية والتاريخ الثقافي،

متحف آن فرانك في أمستردام



يُعتبر متحف آن فرانك أحد أهم المعالم السياحية في مدينة أمستردام، وزيارة هذا المتحف تُعَد جزءًا أساسيًا من تجربة السياحة في المدينة،وفيما يلي تفاصيل حول المتحف

تاريخ المتحف



المنزل الأصلي يعود تاريخ المنزل إلى القرن السابع عشر، وكان المقر السري لآن فرانك وعائلتها وأربعة آخرين خلال فترة الحرب العالمية الثانية،

يعود تاريخ المنزل إلى القرن السابع عشر، وكان المقر السري لآن فرانك وعائلتها وأربعة آخرين خلال فترة الحرب العالمية الثانية، الحياة في الخفاء خلال هذه الفترة، كانت آن فرانك تكتب يومياتها التي توثق تجاربهم وصعوباتهم تحت الاحتلال النازي،

خلال هذه الفترة، كانت آن فرانك تكتب يومياتها التي توثق تجاربهم وصعوباتهم تحت الاحتلال النازي، التحول إلى متحف أصبح المنزل الآن متحفًا ومركزًا تعليميًا، يضم معرضًا دائمًا يستعرض حياة آن فرانك وعائلتها وتجربتهم في الاختفاء، بما في ذلك زيارة “الملحق السري” (The Secret Annex)،

مواعيد العمل



أوقات العمل من الساعة 900 صباحًا إلى الساعة 700 مساءً،

رسوم الدخول



للـبالغين 725 روبية هندية،

725 روبية هندية، للأطفال (من 10 إلى 17 سنة) 370 روبية هندية،

370 روبية هندية، للأطفال تحت 9 سنوات الدخول مجاني،

نصائح للزيارة



الحجز المسبق من الضروري حجز التذاكر مسبقًا نظرًا للإقبال الكبير على المتحف، حيث يسمح لك الحجز عبر الإنترنت بتحديد موعد الزيارة وتجنب الانتظار في الطوابير،

من الضروري حجز التذاكر مسبقًا نظرًا للإقبال الكبير على المتحف، حيث يسمح لك الحجز عبر الإنترنت بتحديد موعد الزيارة وتجنب الانتظار في الطوابير، الوقت المخصص للزيارة خصص حوالي ساعتين لاستكشاف المتحف والتعرف على القصة المؤثرة لآن فرانك وعائلتها،

خصص حوالي ساعتين لاستكشاف المتحف والتعرف على القصة المؤثرة لآن فرانك وعائلتها، الجولات المصحوبة بمرشدين يمكنك الاستفادة من الجولات الصوتية أو المرشدة التي تقدم معلومات إضافية حول تاريخ المتحف وحياة آن فرانك،

الموقع



يقع المتحف في Prinsengracht 263-267، في قلب منطقة أمستردام التاريخية، بالقرب من العديد من المعالم السياحية الأخرى،

إن زيارة متحف آن فرانك ليست مجرد تجربة سياحية، بل هي فرصة للتعرف على جزء مؤلم لكنه مهم من تاريخ البشرية، وكذلك التأمل في صمود الأفراد خلال أوقات الأزمات،

متحف فان جوخ في أمستردام



يُعتبر متحف فان جوخ من أبرز المعالم الثقافية في مدينة أمستردام، ويشكل وجهة رئيسية لعشاق الفن من جميع أنحاء العالم،وفيما يلي بعض التفاصيل حول المتحف

أهمية المتحف



تخصصه يركز المتحف على عرض أعمال الفنان الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ ومعاصريه،

يركز المتحف على عرض أعمال الفنان الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ ومعاصريه، المجموعة يضم المتحف أكثر من 200 لوحة، و500 رسمة، و700 خطاب من أعمال فان جوخ، مما يجعله أكبر مجموعة في العالم لأعمال هذا الفنان،

يضم المتحف أكثر من 200 لوحة، و500 رسمة، و700 خطاب من أعمال فان جوخ، مما يجعله أكبر مجموعة في العالم لأعمال هذا الفنان، الشعبية يستقطب المتحف نحو 1.5 مليون زائر سنويًا، مما يجعله الثاني في قائمة أكثر المتاحف زيارة في أمستردام،

مواعيد العمل



أوقات العمل من الساعة 900 صباحًا إلى الساعة 500 مساءً،

رسوم الدخول



سعر التذكرة 1400 روبية هندية للشخص الواحد،

نصائح للزيارة



الحجز المسبق يُنصح بشراء التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت لتفادي الطوابير وضمان الدخول في الوقت المحدد،

يُنصح بشراء التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت لتفادي الطوابير وضمان الدخول في الوقت المحدد، الجولات يمكن الاستفادة من الجولات الصوتية المتاحة داخل المتحف لتعزيز تجربة الزيارة وفهم تفاصيل أعمال فان جوخ،

يمكن الاستفادة من الجولات الصوتية المتاحة داخل المتحف لتعزيز تجربة الزيارة وفهم تفاصيل أعمال فان جوخ، الوقت المخصص خصص حوالي ساعتين لاستكشاف المتحف والاستمتاع بمجموعته الواسعة من الأعمال الفنية،

الموقع



يقع المتحف في Museumplein 6، بجوار متحف ريجكس ومتحف ستيديليك، مما يجعله جزءًا من منطقة ثقافية رئيسية في المدينة،

تمنحك زيارة متحف فان جوخ فرصة فريدة للتعرف على حياة وأعمال أحد أعظم الفنانين في التاريخ، والاستمتاع بمشاهدة مجموعة رائعة من لوحاته ورسوماته،

فونديل بارك



تُعد فونديل بارك الحديقة الأكثر شهرة في مدينة أمستردام، وتعتبر وجهة مثالية للزوار والمقيمين على حد سواء،

الأنشطة والمرافق



أنشطة يمكن للزوار الاستمتاع بالجري، ركوب الدراجات، ممارسة الرياضة، أو الاسترخاء في أجواء طبيعية هادئة،

يمكن للزوار الاستمتاع بالجري، ركوب الدراجات، ممارسة الرياضة، أو الاسترخاء في أجواء طبيعية هادئة، المرافق تشمل الحديقة مجموعة من المطاعم والمقاهي مثل “Blauwe Theehuis”، و”Café Vertigo”، و”Vondelpark3″، و”De Vondeltuin”، و”Groot Melkhuis”،

تشمل الحديقة مجموعة من المطاعم والمقاهي مثل “Blauwe Theehuis”، و”Café Vertigo”، و”Vondelpark3″، و”De Vondeltuin”، و”Groot Melkhuis”، المعالم الأخرى تحتوي الحديقة على متجر لتأجير أدوات التزلج، ومسرح في الهواء الطلق، وحديقة ورود تضم أكثر من 70 نوعًا من الورود،لا تفوت فرصة حضور العروض المرتجلة إن سنحت لك الفرصة،

مواعيد العمل



أوقات العمل من الساعة 900 صباحًا حتى الساعة 1100 مساءً،

الموقع



العنوان تقع في شمال هولندا، في قلب أمستردام،

القصر الملكي في أمستردام



يُعتبر القصر الملكي أحد أبرز المعالم السياحية في أمستردام، ويُعد رمزًا ملكيًا وتاريخيًا في هولندا،

أهمية القصر



الوظيفة يُعتبر القصر بمثابة مقر الاستقبال الرسمي للملك ويليم ألكسندر، ويستخدم في المناسبات الملكية الرسمية مثل حفلات الاستقبال وحفلات العشاء وحفلات توزيع الجوائز،

يُعتبر القصر بمثابة مقر الاستقبال الرسمي للملك ويليم ألكسندر، ويستخدم في المناسبات الملكية الرسمية مثل حفلات الاستقبال وحفلات العشاء وحفلات توزيع الجوائز، التاريخ كان في الأصل قاعة بلدية، ولكنه تحول إلى ملكية، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية من العصر الذهبي في هولندا،

مواعيد العمل



أوقات العمل من الساعة 1000 صباحًا حتى الساعة 500 مساءً،

رسوم الدخول



للـبالغين 800 روبية هندية،

800 روبية هندية، للأطفال الدخول مجاني،

الموقع



العنوان يقع القصر في “Dam Square”، وسط العاصمة الهولندية أمستردام،

يمثل كل من فونديل بارك والقصر الملكي تجسيدًا للجمال الثقافي والطبيعي في أمستردام، ويقدمان تجربة متنوعة للزوار من خلال الأنشطة الثقافية والترفيهية،